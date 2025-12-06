Un nuevo giro se presentó en el caso del intento de robo a una joyería en el Centro Comercial Cuarta Etapa, Bucaramanga, ocurrido el pasado 29 de noviembre, que terminó con la muerte del intendente Fredy Leal y del presunto cabecilla de la banda criminal involucrada.

La Policía de Bucaramanga confirmó la captura de un uniformado que, presuntamente, habría colaborado con los delincuentes en la planificación del hurto. Se trata del subintendente Richard José Sierra Bravo.

“En coordinación con el Juzgado Octavo Penal del municipio de Bucaramanga y la Fiscalía Tercera Especializada Estructura de Apoyo, se emitió orden de captura en contra del subintendente Richard José Sierra Bravo, por los delitos de homicidio agravado en calidad tentativa, cohecho propio, hurto calificado y agravado, y fabricación y tráfico y porte de armas”, aseguró Quintero durante la rueda de prensa sobre el plan de seguridad de Navidad.

Según las autoridades, Sierra Bravo había sido trasladado hace apenas tres meses a la capital de Santander desde otra unidad policial. Además, habría colaborado con la banda ‘Los Costeños’, suministrando información en tiempo real sobre el robo, coordinando posibles rutas de escape y realizando patrullajes previos en la zona.

Finalmente, enfatizó en que la investigación continúa abierta y que se busca capturar al resto de los implicados.

“Lo que podemos decir hasta el momento, porque esto es materia de investigación, estamos avanzando para lograr con la captura del resto de delincuentes que participaron en estos hechos. Estamos mostrando que la Policía no tolera ningún hecho de esta dimensión, y que todo uniformado que trasgrede las normas, las leyes, los reglamentos y la ley será aplicado todo el peso de la ley”.