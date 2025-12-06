Tras la muerte del general (r) Jorge Enrique Mora Rangel, quien en servicio activo fue comandante de las Fuerzas Militares durante el Gobierno de Álvaro Uribe Vélez, este último reaccionó con un emotivo video en sus redes sociales.

“Estoy profundamente triste. Ha fallecido el general Jorge Enrique Mora Rangel, un soldado superior de la patria”, se le escucha decir al expresidente Uribe en el video.

Seguidamente, da un recuento de su relación con el general y lo que significó, según sus palabras, para su gobierno y para el país.

“Cuando asumí la gobernación de Antioquia era el comandante de la cuarta brigada. Cinco veces a la semana teníamos a primera hora esas reuniones diarias de seguridad con su asistente la Policía, la Procuraduría, la Defensoría del Pueblo, una comisión de paz, cuando tocaba con un alcalde, con el otro, hizo una gran tarea en un momento tan difícil del país y de Antioquia”, relató.

Agregó: “Cuando empecé el gobierno después de la elección de 2002, el general Mora se desempeñaba como comandante del Ejército en el gobierno del presidente Pastrana. Con la salida del general Tapia, el general Mora ascendió a comandante general de las fuerzas militares en el gobierno nuestro. Con Marta Lucía Ramírez ministra concibieron y empezaron con las fases iniciales de la seguridad democrática. Qué gran soldado. Participó en el proceso de La Habana y escribió un libro de obligatoria lectura donde dejó su testimonio crítico a ese proceso”.

Uribe Vélez describió al general Mora Rangel como una gran persona y un gran colombiano: “Muchos colombianos tenemos que sentir que con soldados como él Colombia avanzó mucho en seguridad que es paz”.

Finalizó solidarizándose con la familia del general Mora Rangel: “Nos duele mucho la partida de este gran soldado, el general Mora Rangel”.

El general Mora Rangel, soldado superior de la Patria.

El Ejército también se pronunció sobre la muerte del general Jorge Enrique Mora Rangel

Por medio de sus redes sociales, el Ejército Nacional también lamentó la muerte del general (r) Jorge Enrique Mora Rangel, con un extenso mensaje en el cual describieron parte de la carrera del excomandante de las Fuerzas Militares, quien era oriundo de Cúcuta, Norte de Santander.

“El general Mora Rangel será recordado como un líder íntegro, un estratega sobresaliente y un soldado plenamente comprometido con su misión, al ser el precursor de la profesionalización de nuestros soldados con la creación y activación de la Escuela de Soldados Profesionales del Ejército. Su vida estuvo guiada por el honor, el deber y el servicio a la nación”, se lee en el mensaje de la institución armada.