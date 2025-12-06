Compartir:
Por:  Redacción ELHERALDO.CO

Un yate que se dirigía desde Acandí hasta el municipio de Turbo, en el departamento de Antioquia, sufrió grave accidente que al parecer cobró la vida de dos personas.

Se conoció que la embarcación se volcó en medio de la travesía, dejando a varios de sus ocupantes atrapados, lo que dificultó las primeras maniobras de rescate.

Sobre el caso, familias y testigos afirman que la Armada habría dejado a los afectados “abandonados en la mitad del mar”, situación que habría prolongado la emergencia.

Al parecer, las víctimas fatales del accidente serían una mujer y un menor de edad.

Por el momento, las autoridades no se han pronunciado sobre el caso.