El presidente Gustavo Petro condenó el reciente atentado terrorista que se produjo en el municipio de Balboa, en el Cauca, donde criminales instalaron explosivos sobre las 6:00 de la tarde del pasado sábado muy cerca de la estación de Policía y del punto de venta de café de la población, dejando al menos 15 personas heridas.

“Siete heridos civiles en Balboa, Cauca, frente a la cooperativa de caficultores, pequeños campesinos de la región asociados, es una acción que se llama TERRORISMO. Y como sus autores se dedican es a cuidar al narcotráfico de cocaína, se llama, y aquí si Trump tiene razón: narcoterrorismo”, escribió el mandatario en un mensaje en su cuenta X.

Y agregó que el Gobierno ya tiene lista la acusación a alias Iván Mordisco, el cabecilla al mando de la disidencia más grande que opera en el sur del país, “para ser juzgado en la Corte Penal Internacional y ampliaremos esta acusación a los jefes de los frentes de ‘Iván Mordisco’ en el Cauca”.

X @GermanBahamon

El momento de la explosión quedó grabado en video gracias a una cámara de seguridad del sector. El atentado dejó graves daños en locales comerciales, incluyendo en la Cooperativa de Caficultores de Balboa, un punto de acopio fundamental para productores locales.

“El terrorismo no nos intimidará”: Fedecafeteros

Germán Bahamón Jaramillo, gerente de la Federación Nacional de Cafeteros, rechazó este accionar delictivo que también afectó el punto de compra de café del municipio, donde operaba el laboratorio de calidades de Almacafé y el Comité de Cafeteros de Balboa.

“Nuestra voz se levanta hoy por Balboa, por el Cauca, por cada colombiano que cree en la vida y rechaza la violencia. El terrorismo no nos intimidará ni frenará el trabajo digno de quienes construyen país desde el campo”, condenó el gerente de la federación.

Manifestó que este “ataque cobarde” hiere no solo la infraestructura del café, sino a la comunidad, a las familias que viven de este grano. “Nos solidarizamos plenamente con CAFICAUCA, con los habitantes de Balboa, y con todas las familias cafeteras que hoy sienten miedo e incertidumbre”.

Bahamón Jaramillo instó fuerza pública y al Gobierno nacional a retomar el control del territorio y proteger a la población civil. “No aceptamos que Colombia retroceda tres décadas en seguridad”.

“La Federación Nacional de Cafeteros ratifica su rechazo frontal al terrorismo y expresa su compromiso inquebrantable con la paz, el desarrollo y la defensa de nuestras comunidades rurales. El Cauca no está solo. Balboa no está solo. Colombia no se arrodilla”, cerró.