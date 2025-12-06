El presidente, Gustavo Petro, inauguró este sábado 6 de diciembre la Variante Sur de Ciénaga. Esta obra hace parte de la modernización del corredor Ciénaga – Barranquilla, vía estratégica por su conexión entre las zonas industriales de los departamentos de Magdalena y Atlántico.

El mandatario estuvo acompañado en la entrega de los 5 kilómetros por la ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, y el director del Instituto Nacional de Vías (Invías), Jairo González.

Cabe destacar que la inversión en esta variante fue de más de $374.000 millones, generó 1.200 empleos y beneficiará a 1.8 millones de colombianos.

Durante la entrega, el presidente recordó que este territorio ya había enfrentado varios desastres ambientales. Mencionó que en su momento, la construcción de esta vía generó daños severos sobre los manglares del Parque Isla de Salamanca. “Aunque con el tiempo se logró cierta recuperación, hoy el riesgo ambiental vuelve, pero ahora desde otra dirección. El mar está tumbando la carretera”, advirtió.

En ese sentido, dijo que el aumento del nivel del mar es un fenómeno que la Universidad del Magdalena debería fortalecer con estudios para orientar decisiones públicas.

El presidente, en su discurso inaugural, hizo un recuento del proceso histórico de esta intervención. Recordó que el primer proyecto para estructurar la variante comenzó en 2016 y terminó en 2022, durante el gobierno Duque. El segundo componente inició en 2022 y se extiende hasta 2028.

Sin embargo, advirtió que aún faltan los viaductos sobre la ciénaga; pese a que estos no se construirán en su administración, sostuvo que deben quedar bien diseñados para evitar repetir los errores del pasado y permitir que el agua fluya para no agravar el deterioro ambiental.

También, propuso convocar en la Casa de Nariño una reunión con las asociaciones de pescadores de la región y los ministros competentes, con el fin de analizar nuevas medidas para recuperar la ciénaga y evitar que la pobreza siga profundizándose en una de las zonas más vulnerables del Caribe.

Finalmente, el mandatario mencionó otras obras que se están ejecutando en este departamento, como la mejora del aeropuerto de Santa Marta, la adecuación de aeropuertos menores en Plato y El Banco, y el inicio de una desalinizadora —con vigencias futuras comprometidas— como alternativa para garantizar agua potable en los municipios costeros.

Este tipo de infraestructura, dijo, debería incorporarse a un Plan Caribe que permita usar el mar como fuente estable de agua para las poblaciones urbanas.