Jossimar Calvo, gimnasta y atleta olímpico, junto a su esposa resultaron heridos tras la detonación de unos explosivos durante la madrugada del domingo en el Anillo Vial Oriental de Cúcuta.

De acuerdo a la Liga de Gimnasia de Norte de Santander, Calvo y su pareja salieron del ataque sin mayores afectaciones, sin embargo, el vehículo en el que se movilizaban fue el que llevó la peor parte.

Ford Fiesta de color rojo en el que iban los dos ocupantes quedó completamente destruido producto de la onda expansiva de los explosivos que tenían como objetivo afectar postes de energía del sector.

Jossimar y su esposa fueron rápidamente llevados hasta un centro asistencial de Cúcuta de donde es originario el medallista olímpico. Allí recibieron atención médica y se encuentran fuera de peligro.

Jossimar Calvo, el gimnasta cucuteño campeón mundial, fue afectado por el @tent@d0 expl0s1v0 de anoche en el anillo vial oriental de la ciudad.



Las autoridades le atribuyen el ataque a la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y fue uno de los tres que perpetraron desde la noche del sábado hasta la mañana de este domingo 7 de diciembre.

Las acciones terroristas consiguieron su objetivo dejando sin energía varias zonas de la capital de Norte de Santander, según información de la empresa CENS perteneciente al Grupo EPM.

Solo fue pasadas las 2:00 de la tarde del domingo cuando el servicio de energía fue restablecido en su totalidad en los sectores afectados del anillo vial oriental para lo que fue necesario adecuaciones técnicas para normalizar el suministro a todos los barrios y sectores, informó la empresa de energía.