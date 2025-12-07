Tras un largo trayecto desde el municipio de Zipaquirá, en el departamento de Cundinamarca, Jorge Navarrete llegó a la ciudad de Santa Marta en su camión para descansar un rato y emprender un último viaje hasta su destino final, en la ciudad de Barranquilla, donde entregará materiales de construcción para una empresa industrial.

Lo que en el papel sería un viaje corto entre ciudades cercanas, se transforma para Jorge en un recorrido incesante que puede durar hasta tres horas por el alto tráfico en la vía que conecta ambos departamentos y algunos bloqueos intermitentes en la zona.

Sin embargo, estos dolores de cabeza que han sido frecuentes para él y muchos otros conductores tendrán fin a partir de este sábado. El Ministerio de Transporte, en articulación con el Instituto Nacional de Vías, puso en funcionamiento la nueva variante de Ciénaga, la cual conecta a la vía principal y permite disminuir los tiempos de desplazamiento a tan solo treinta minutos entre las ciudades.

Al respecto, Navarrete expresó: “Es bueno que para esta temporada alta nos podamos desplazar tan rápido con la nueva variante, esperemos que dure bastante tiempo porque hemos sufrido muchos años esperándola; soportando trancones, bloqueos y contratiempos que afectan nuestro trabajo”.

Agregó que “para muchos como yo, que venimos por fuera del Caribe manejando un vehículo, es triste que tengamos que aguantar largas filas, porque ni siquiera hay desvíos y luego tenemos un peaje, así que era necesaria la variante; incluso porque el comercio entre estos departamentos es imprescindible y necesitaba una mano para hacer bien su trabajo”.

Por su parte, Hernán Guerrero, otro conductor, resaltó la expectativa que hay en el gremio por la apertura de la vía.

“Parece algo extraño ver esta variante hecha una realidad tras largos años, tanto así que muchos compañeros tuvieron cambios en la programación de sus recorridos. Algunos tenían que viajar esta semana, pero lo harán desde el martes para probar la nueva vía y optimizar la operación”, comentó.

Por su parte, el conductor José Ángel Vega, contó que desde el departamento del Cesar también celebran la culminación de la obra, pero esperan la implementación de un plan de movilidad en la zona.

“Los tiempos de desplazamiento entre el Cesar y Magdalena son inciertos por todos los trancones, por lo menos ahora sabemos que nos tomará menos tiempo evitando entrar a Ciénaga, pero nos queda la duda de cómo se va a manejar el tráfico a partir de la apertura de la variante, porque igual la fila de vehículos llega hasta el peaje, así que de nada sirve la variante si no lo articulan con un plan de movilidad en el sector”, aseguró.

Apertura de la vía

El proyecto vial Variante Y de Ciénaga contempla cerca de 4.87 kilómetros de doble calzada entre este municipio y Pueblo Viejo, así como también la construcción de un puente ferrocarril (con una longitud de 512 metros) y un viaducto de 1.5 kilómetros que bordea la Ciénaga, para un total de 6.3 kilómetros.

Durante un recorrido que realizó esta casa periodística por el municipio de Ciénaga, se pudo constatar que la vía completó sus obras finales para entrar en funcionamiento.

En ese sentido, el proyecto superó la prueba de carga y estabilidad de la estructura soportando el peso de 12 volquetas cargadas de arena.

Además, se llevaron a cabo los procesos de junta, que consisten en la conexión estratégica de los elementos de la vía por toda su extensión y que garantizan su movimiento y expansión para conformar la estructura del corredor vial.

Adicionalmente, las demarcaciones viales también se encuentran listas, así como la pavimentación de los andenes.

Dicho esto, la nueva variante entra en funcionamiento luego de haber generado aproximadamente 1.200 empleos entre directos e indirectos. En este proyecto se realizó una inversión de $374 mil millones.

Impacto social de la obra

El Ministerio de Transporte detalló a EL HERALDO que con la finalización de la variante Y de Ciénaga se beneficiarán 1.8 millones de habitantes de los municipios Zona Bananera, Aracataca, Fundación, Pueblo Viejo y Ciénaga, así como de las ciudades de Santa Marta y Barranquilla.

Dentro de los beneficios sociales se encuentran otro tipo de proyectos como la construcción de canchas deportivas en los barrios Micael Cotes y El Carmen de Ciénaga, aledaños a la zona de la variante.

Sumado a esto, la población cienaguera de los barrios del área de influencia del proyecto se benefició con proyectos productivos para sus pescadores, la entrega de haberes de pesca como cañas nuevas, embarcaciones, motores y capacitación para pesca artesanal.

Adicionalmente, la cartera de Transporte participó en la restauración ecológica de 20.64 hectáreas de bosque seco tropical, y de 17.69 hectáreas de manglar en la Ciénaga Sevillano, un área de importancia ecológica por su función en protección costera y hábitat de múltiples especies de fauna silvestre.

Gremios, a la expectativa

La apertura de la variante fue recibida con beneplácito por los diferentes gremios del Caribe colombiano, quienes visionan un futuro esperanzador para los próximos años por la conexión más eficaz con el Magdalena.

Héctor Carbonell, director ejecutivo de la Cámara Colombiana de Infraestructura (CCI) Seccional Norte, fue enfático en que “el trabajo se ha hecho; hicimos veeduría constante al proyecto y ya se ven los resultados”.

En la misma línea, expresó que “el mismo contratista de esta variante se encargará también de la construcción de los viaductos en la vía Santa Marta-Barranquilla, así que se vienen cosas buenas desde el próximo año”.

Por su parte, Efraín Cepeda Tarud, presidente del Comité Intergremial del Atlántico, recalcó que la variante tendrá un alto impacto para la economía y el turismo del departamento por considerarse un corredor estratégico en la conexión de los territorios del Caribe.

“A diario se movilizan miles de vehículos que representan el transporte de alimentos, materia prima y servicios esenciales en nuestros territorios”, dijo el líder gremial.

Cepeda Tarud también hizo un llamado para redoblar esfuerzos en otros proyectos importantes como la doble calzada entre Ciénaga y Barranquilla.

“La variante de Ciénaga hace parte de un paquete de obras donde está incluida la doble calzada, una vía estratégica para la movilización del 70% de los alimentos que llegan a la Central de Abastos de Barranquilla, y que conecta al Caribe con el oriente y centro del país. En el primer trimestre del próximo año estaremos muy pendientes de los avances de la obra”, puntualizó.

En primer trimestre de 2026 podría iniciar construcción de viaductos

Desde la empresa Mincivil se dio a conocer que a partir del mes de enero comenzaría la construcción del primer viaducto de la vía Santa Marta – Barranquilla, luego de obtener la licencia ambiental para el proyecto en el mes de agosto.

Según la gerencia de proyectos de la empresa, actualmente se están ejecutando actividades previas de monitoreo y arqueología como parte de las exigencias de la licencia ambiental para la obra.

De igual manera, la entidad analiza cuál de los dos viaductos del corredor requiere más inmediatez para su ejecución inicial, ya que ambos cuentan con medidas de tamaño diferentes y están ubicados en sectores fundamentales de la vía.

Así las cosas, esta casa periodística pudo comprobar en un recorrido que la empresa realizó algunas mediciones en la vía Ciénaga para el estudio, así como evidenció también presencia de personal en la zona de mangles.

Cabe recordar que uno de los puntos del proyecto es la recuperación de este tipo de ecosistemas en la zona una vez comiencen los trabajos de infraestructura.

Inclusive, desde estos momentos la fabricación de las estructuras para los viaductos se realiza en zonas industriales para evitar posibles afectaciones dentro de la ciénaga en el proceso constructivo.

Por otro lado, desde el Comité Intergremial del Atlántico se informó que el cronograma de las obras de la doble calzada se extenderá por un periodo de siete años, si no se presentan nuevos retrasos en el proyecto.

Presidente Petro entregó la obra

El presidente Gustavo Petro fue el encargado de inaugurar la obra, en compañía de la la ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, y del director (e) de Instituto Nacional de Vías (Invías), Jairo González.

En su discurso, el jefe de Estado mencionó que este territorio ya había enfrentado varios desastres ambientales, como la construcción de esta vía que generó daños severos sobre los manglares del Parque Isla de Salamanca. “Aunque con el tiempo se logró cierta recuperación, hoy el riesgo ambiental vuelve, pero ahora desde otra dirección: “El mar está tumbando la carretera”, advirtió.