Frente a la Iglesia de San Nicolás y en el corazón del agitado centro de Barranquilla, distintas dependencias de la Alcaldía Distrital se reunieron para lanzar el Plan Navidad 2025 a la ciudadanía.

El evento contó con la participación de Yesid Turbay, el jefe de la Oficina de Seguridad y Convivencia Ciudadana de Barranquilla. Durante su intervención, Turbay aseveró que esta estrategia está enfocada en garantizar el bienestar de la comunidad, por lo que se intensificarán las campañas contra la venta ilegal de pólvora y la prevención de licor adulterado en estas fiestas.

El jefe de la oficina indicó que ofrecerán recompensas de hasta 2 millones de pesos para quienes denuncien la venta ilegal y uso de pólvora. Asimismo, informó que han incautado una tonelada de estos artefactos pirotécnicos en 10 operativos.

“Es una tonelada menos que se va a comercializar en las calles de nuestra ciudad y que no va a llegar a las manos de nuestras niñas, niños y adolescentes que son nuestra prioridad en estas festividades de fin de año. No queremos ver niños quemados, por eso nuestro llamado es a que no compren ni usen pólvora y que supervisen a los menores si hay eventos pirotécnicos cerca. La pólvora solo puede ser manipulada por expertos”, expresó Turbay.

En esta misma línea, invitó a la ciudadanía a reportar los casos de uso y venta ilegal a la línea 123. Cabe destacar que la mayoría de estas incautaciones se han realizado gracias a información de las personas.

Por otro lado, sostuvo que si se va a consumir licor, recomendó comprarlo en sitios legalmente establecidos. Hasta la fecha, las autoridades han incautado más de 20 mil botellas que son una simulación de licor original.