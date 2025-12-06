Soledad despertó este sábado 6 de diciembre con una noticia que enluta al municipio atlanticense: una niña de tan solo 7 años fue degollada al parecer con una cuchilla por su propio padre en un claro acto de violencia vicaria.

Lo más desgarrador de este caso es el relato de la abuela de Albeiranis Paola Fontalvo Rosado, como fue identificada la menor asesinada quien habló con EL HERALDO. Ana Isabel Salas Potes contó detalles de los últimos minutos con vida de su nieta y de los días anteriores al homicidio que fueron determinantes para el desenlace de esta historia.

Para esta mujer el horror comenzó sobre las 5:00 de la mañana de este sábado luego de haber llegado a su casa tras una salida muy temprano al Centro. “Cuando viene mi hija dando gritos: ‘¡Mami, Albeiro me mató la niña, me mató la niña!’”, una noticia que no esperaban pese a que las amenazas contra Lisbeth Paola Rosado, madre de la menor, eran constantes. “Nunca pensamos que fuera a hacer algo así”.

Todo parece indicar que el crimen de Albeiranis se trataría de un caso de violencia vicaria, pues hacía ocho días, el sábado 29 de noviembre, Albeiro Rafael Fontalvo Hernández, el señalado agresor, se llevó a la fuerza a la niña para su casa en un intento para que Lisbeth volviera con él: “Mi hija le dijo que en esta vida no iba a hacer eso, de irse con él, a vivir con él”.

Suministrada Albeiranis Paola se había graduado el 3 de diciembre de transición de la Institución Educativa Distrital José Martí.

“Durante esos ocho días él no dejaba que la niña hablara (…) no la dejaba que la niña cogiera para acá (para la casa de su madre) ni nada”, relató Salas Potes. La única comunicación que podían tener era a escondidas de Albeiro y la facilitaba ‘La Mella’, la madrasta de este, pero con la advertencia de que Albeiro nunca se enterara.

Este 6 de diciembre, Lisbeth tenía planeado ir a buscar a su hija para pasar la noche de Velitas juntas, así se lo había prometido en una de esas llamadas a espaldas de Albeiro. “Como él (Albeiro) sabía que ya mi hija la tenía bien ganada con la niña, mira lo que le hizo a la niña”, narró la madre de Lisbeth a esta casa editorial.

Pero sus planes se frustraron de una manera macabra. Según apunta la misma familia materna de la menor, fue el mismo Albeiro quien se contactó con esa familia por medio de una llamada para le dejaran saber a si expareja que “me voy y me llevo a la niña” haciendo referencia a que la mataría y luego se quitaría la vida. De inmediato Lisbeth llamó a la madrastra del hombre de 32 años, pero ya era muy tarde.

“¡Lisney, la niña, la niña! ¡Albeiro mató a la niña!”, era el grito desesperado de ‘La Mella’ quien confirmaba el deceso de Albeiranis que hacía dos días se había graduado de transición de la Institución Educativa Distrital José Martí.

Tras esto, todos los familiares se trasladaron hasta el barrio Primero de Mayo, de Soledad, donde ocurrió el crimen, para tratar de socorrer a la niña. Fue su madre que la llevó hasta un centro asistencial con la esperanza de poder hacer algo, pero ingresó sin signos vitales. Los padres de Albeiro eran conscientes de lo que había hecho su hijo por eso lo pusieron bajo llave en un cuarto para evitar que fuera golpeado.

El trato violento del agresor, custodiado por la Policía en un centro hospitalario en el que se encuentra tras haberse autolesionado, eran constantes. “Una vez sí le dijo a la niña y ahora último le dijo (a Lisbeth) que si le salía bien la quincena, iba a comprar un revólver para matar a mi hija”, recordó Ana Isabel.

Los malos tratos eran evidentes para la hoy víctima aunque la convencía comprándole “cualquier cosa para ‘encaramelarla’”, la niña le repetía a su mamá: “Yo me quiero ir para donde ti. Mami, yo estoy aburrida aquí, mi papá no me deja salir. Yo quiero estar contigo allá, mami, para jugar con mis primitas”.

La familia asegura que Albeiro sí le pegaba a Albeiranis, pero para “corregirla”, pero nunca se llegaron a imaginar que podría ser capaz de asesinar a su propia de la manera tan macabra como lo hizo, solo porque, según dicen, su expareja se negó a volver con él.