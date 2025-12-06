El municipio de Soledad continúa registrando hechos de violencia extrema. Previo al crimen de una niña de siete años a manos de su padre, en un suceso ocurrido en la madrugada de este sábado 6 de diciembre, autoridades policiales ya habían atendido en la noche del viernes el homicidio de un guarda de seguridad del Hospital Materno Infantil 13 de Junio, ubicado en el barrio San Antonio de esta población.

Se trataba de Wilder Javier Altamar Villadiego, de 44 años y empleado de la compañía Soproteco, quien prestaba sus servicios en el centro hospitalario en mención.

Sobre el crimen, la Policía señaló que el hombre estaba en guardia en la puerta del centro asistencial y hacia las 10: 10 de la noche fue abordado por un criminal, quien lo impactó en repetidas ocasiones. La muerte del vigilante fue instantánea.

Sin embargo, en la huida, el pistolero se encontró con una patrulla de la Policía y en un intercambio de disparos resultó herido. En la acción, según la autoridad, habría dejado caer su billetera con sus documentos.

De esa manera este individuo fue identificado como Walter Samuel Barcinilla Pérez, alias Waltercito, quien posteriormente ingresó lesionado por arma de fuego al Nuevo Hospital Barranquilla. Hoy permanece en calidad de capturado.

Una de las líneas de investigación que siguen detectives de la Sijín sobre el atentado está relacionada con unas amenazas de las que fue víctima el guarda de seguridad y un compañero, mientras laboraban en turno el pasado martes. Al parecer, una usuaria les habría atacado verbalmente en medio de una atención de urgencias.

A través de un comunicado, la Alcaldía de Soledad y el Hospital Materno Infantil rechazaron el asesinato del vigilante de la empresa Soproteco.

“La Alcaldía de Soledad y el Hospital Materno Infantil, rechazan vehementemente el asesinato de un vigilante de la empresa Soproteco, quien respondía al nombre de Wilder Altamar y prestaba sus servicios en un centro hospitalario del territorio. De la misma manera, la Alcaldía de Soledad agradece a las autoridades la rápida y oportuna reacción que dio con la captura del presunto homicida de este violento episodio, acontecido durante la noche del 5 de diciembre”, se leyó en el mensaje enviado.