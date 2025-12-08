El deportista olímpico Jossimar Calvo se pronunció este lunes luego del atentado que sufrió junto a su esposa en Cúcuta, en la noche del pasado sábado 6 de diciembre. El hecho ocurrió cuando una carga explosiva detonó al paso de su vehículo por el Anillo Vial Oriental, en medio de una serie de ataques atribuidos preliminarmente al ELN.

Desde sus redes sociales, el gimnasta agradeció a quienes le enviaron mensajes tras conocerse el atentado en Cúcuta y aseguró que, pese al impacto, ambos resultaron ilesos.

“Quiero dar primeramente las gracias a Dios, a todas las personas y a los medios de comunicación que se han tomado el tiempo de escribirnos para saber cómo estamos. Mi pareja y yo vivimos un momento muy fuerte, pero gracias a Dios hoy podemos decir que estamos bien”, afirmó.

Calvo también destacó que, aunque la explosión destruyó por completo el vehículo, no sufrieron heridas: “Afortunadamente, todo quedó en daños materiales, y eso es una enorme bendición. Dios nos protegió, nos cubrió y nos guardó en medio de una situación que pudo haber sido peor. Gracias de corazón por sus mensajes, por sus bendiciones y por tenernos presentes en sus oraciones. Que Dios los bendiga y los acompañe siempre”.

Cómo ocurrió el atentado en Cúcuta

El ataque que afectó al atleta se produjo cuando él y su esposa transitaban por el Anillo Vial Oriental. La carga explosiva detonó justo al paso del automóvil, provocando daños severos y una onda expansiva que dejó el asfalto fracturado.

Las imágenes difundidas por residentes muestran el pavimento levantado y fragmentos de la vía esparcidos varios metros a la redonda. El carro en el que se movilizaba el gimnasta quedó detenido en medio de la carretera, con llantas desprendidas, vidrios destruidos, puertas dobladas y el chasis deformado.

El atentado contra Jossimar Calvo hizo parte de una cadena de hechos violentos registrados entre el sábado 6 y la madrugada del domingo 7 de diciembre en Cúcuta. Durante esa misma jornada se reportaron un hostigamiento a un CAI y otra explosión que dejó dos policías muertos, hechos que las autoridades atribuyen preliminarmente al ELN.