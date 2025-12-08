Con el reciente sismo que sacudió Japón las autoridades niponas alertaros a sus ciudadanos de la posibilidad de que se produzca tsunami dada la magnitud del evento natural. Por ello las autoridades colombianas marítimas encendieron las alarmas.

De acuerdo con la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) descartó que haya amenaza de tsunami en la costa Pacífica de Colombia, según análisis de la Dirección General Marítima (Dimar).

Para Japón las cosas son diferentes que permanece con una alerta de tsunami que se extenderá durante una semana en las regiones norteñas de Hokkaido y Sanriku, advirtió la Agencia Meteorológica de Japón (JMA), llamando a la población residente en esas zonas a extremar las precauciones.

El temblor se produjo a las 11:15 de la noche hora local del lunes frente a las costas de la prefectura de Aomori, en el noreste del archipiélago, con epicentro a 50 kilómetros de profundidad, según la JMA. El organismo gubernamental revisó a 7,5 la magnitud del sismo, tras fijarla inicialmente en 7,6.

La primera ministra, Sanae Takaichi, afirmó en una rueda de prensa que al menos siete personas resultaron heridas en las prefecturas de Hokkaido y Aomori.

“Por el momento, hemos recibido información de que siete personas fueron heridas, pero continuamos recabando información sobre los daños y víctimas”, dijo Takaichi.

Según la agencia de noticias local Kyodo, dos personas resultaron heridas por caídas derivadas del seísmo en Hokkaido, la isla más septentrional del territorio. La cadena pública NHK informó por su parte que seis personas resultaron heridas en Aomori.

El seísmo alcanzó en Hachinohe el nivel 6 superior en la escala japonesa de 7 niveles, centrada en medir la agitación sobre la superficie y el potencial destructivo, así como el nivel 6 inferior en los pueblos de Oirase y Hashikami.

Las autoridades meteorológicas activaron una alerta de tsunami de hasta 3 metros de altura para las costas de la prefectura de Aomori, la vecina Iwate y la punta sur de la isla de Hokkaido.

A las 01:08 hora local, se había constatado la llegada de un tsunami de 70 centímetros en el puerto de Kuji, en Iwate, según los datos más recientes publicados por NHK.

“Siguen observándose tsunamis, así que continúen evacuando” zonas de riesgo, advirtió en una rueda de prensa el director de la División de Observación de Terremotos y Tsunamis de la JMA, Shinji Kiyomoto.

Los operadores nucleares no han detectado anomalías ni niveles inusuales de radiactividad en torno a las centrales nucleares ubicadas en Hokkaido, Aomori, Miyagi ni Fukushima, regiones donde el temblor se dejó notar con fuerza.

Japón se asienta sobre el llamado Anillo de Fuego, una de las zonas sísmicas más activas del mundo, y sufre terremotos con relativa frecuencia, por lo que sus infraestructuras están especialmente diseñadas para aguantar los temblores.