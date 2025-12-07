Luego de que esta semana se revelara que Andrés Felipe Camargo González —conocido como Felipe Saruma— aparecía en la lista a la Cámara de Representantes por el Atlántico del partido Cambio Radical, este domingo el reconocido creador de contenido colombiano oficializó su candidatura.

El joven de 26 años estuvo acompañado por Fuad Char, líder de la colectividad, y por César Lorduy, candidato al Senado. Según el exmagistrado Lorduy, Camargo está entusiasmado con la posibilidad de aportarle a Barranquilla y al Atlántico desde el Congreso.

De acuerdo con información conocida por EL HERALDO, la postulación de Camargo responde a una apuesta de la casa Char para captar el voto joven del Atlántico en las elecciones legislativas de 2026.

Cabe resaltar que el bumangués Andrés Felipe Camargo se ha consolidado en redes sociales como uno de los creadores de contenido más innovadores del país, especialmente por las películas cortas que produce para plataformas digitales a través de su empresa Vertical Cinema SAS.

En Instagram suma más de 5 millones de seguidores, mientras que en TikTok registra 11.1 millones de seguidores y 232 millones de ‘likes’ en sus publicaciones.

La cuota costeña al Senado

Cabe recordar que este viernes también se oficializó la inscripción de César Lorduy, Gersel Pérez, Gonzalo Baute y Selmen Arana como candidatos al Senado de la República por el mismo partido.

De acuerdo con Fuad Char esta nómina costeña representa las voces del Caribe y Barranquilla a nivel nacional:

“Vamos a trabajar porque en Colombia tengamos la salud que tenemos los barranquilleros, la educación pública, y los colegios que tiene Barranquilla. Es un alegría confirmar este grupo al Senado. (...) Queremos que estos representantes saquen las leyes que necesitamos para hacer realidad un país mejor, todos están comprometidos con el Caribe”, expresó.