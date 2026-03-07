En los últimos tres meses, el creador de contenido Felipe Saruma ha recorrido varios municipios del Atlántico para impulsar su candidatura a la Cámara de Representantes. Este trabajo le ha permitido conocer de cerca las necesidades que enfrentan los jóvenes del departamento, por lo que ha consolidado una agenda centrada en el fortalecimiento del emprendimiento, la salud mental y el acceso a la educación superior.

Aunque nació hace 26 años en Bucaramanga, Andrés Felipe Camargo González se radicó en el Atlántico desde los 12 años. Fue en este territorio donde empezó a desarrollar su pasión por el mundo digital, que con el tiempo se consolidó como una oportunidad para construir su proyecto de vida.

En diálogo con EL HERALDO, el también empresario recordó que lo que comenzó como una curiosidad por la producción audiovisual y las redes sociales se transformó en una trayectoria empresarial que le ha permitido liderar diversos proyectos creativos de gran impacto.

A partir de esa experiencia, se ha propuesto impulsar oportunidades para que otros jóvenes del departamento puedan recorrer un camino similar, que les permita generar nuevos empleos y dinamizar el desarrollo social y económico en los municipios.

“Nos hemos dado cuenta de que el Atlántico está lleno de personas que quieren salir adelante y que solo están esperando una oportunidad. Por eso se deben promover programas que les permitan a los jóvenes —y a cualquier persona que quiera emprender— convertir su proyecto en una realidad”, aseguró el joven de 26 años, ampliamente conocido en redes sociales por la creación de contenidos enfocados en problemáticas sociales.

Saruma indicó que en la zona rural se ha identificado que muchos jóvenes pertenecen a familias que dependen de pequeños negocios o economías familiares, lo que corta sus posibilidades de acceder a la educación superior.

“Si los jóvenes no pueden ir a la universidad, las universidades deben ir a donde están los jóvenes. Nuestra propuesta es impulsar la digitalización de los programas técnicos y profesionales de educación superior”, indicó. Frente a ese proceso, resaltó que también conllevaría a la generación de oportunidades laborales para docentes, al tiempo que “con herramientas físicas como computadores podemos garantizar que muchos jóvenes del Atlántico, sin importar su ubicación, tengan la oportunidad de prepararse para el mundo laboral”.

Otras propuestas de cara al país

El joven aseguró que el país está viviendo una “pandemia” frente a la salud mental: “Si bien ya existe una ley y se han asignado algunos recursos, todavía falta reglamentación y mayor implementación”. A eso sumó su intención de impulsar el arte y la cultura como motores de desarrollo para los jóvenes.