En compañía de sus familiares, amigos, simpatizantes que lo respaldan y de su fórmula a la Cámara de Representantes —Jezmi Barraza Arraut— Camilo Torres Villalba se inscribió formalmente como candidato al Senado de la República.

El joven dirigente indicó que, en caso de que logre la votación más alta, demostrará que es momento de establecer una política más cercana.

“Hoy formalizo esta inscripción que representa mi compromiso con mi departamento, mi región, el país y con todos los que me apoyan. Obteniendo la votación más alta del Senado en el Atlántico demostraremos que es momento de una política más cercana, de resultados y con representaciones jóvenes. Sé que será así porque creo en el Atlántico y su gente, creo en la región Caribe y creo en Colombia”, sostuvo el candidato al Senado, quien ocupa el número L12 en el Tarjetón Electoral.

Camilo Torres Villalba insistió en que su agenda legislativa estará enfocada en fortalecer la educación como la inversión más segura para el país, impulsar una Colombia sin centralismo que devuelva recursos y decisiones a los territorios, promover una seguridad que proteja y prevenga, y modernizar el campo para que los campesinos vivan con dignidad y tengan verdaderas oportunidades.

“Esta fórmula, Camilo Torres Villalba (L12) y Jezmi Barraza (L101), está al servicio del Atlántico y de Colombia. Venimos del territorio, conocemos las necesidades de la gente y vamos a trabajar juntos para que cada barrio y cada municipio sienta que tiene una voz en el Senado y en la Cámara. Este es el momento de unirnos y demostrar que el Atlántico puede liderar en el Congreso de la República”, afirmó Torres Villalba.

Asimismo, prometió que con su inscripción por el partido Liberal, la fórmula Camilo Torres Villalba – Jezmi Barraza dará inicio oficial a una campaña que buscará “sumar a jóvenes, mujeres, líderes sociales, emprendedores, maestros, trabajadores y a todos los ciudadanos que creen en una política distinta”.