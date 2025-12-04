Desde su curul como diputado departamental, Camilo Torres Villalba anunció su renuncia a la Asamblea del Atlántico para ratificar su aspiración al Senado de la República.

“Quiero agradecerles a mis compañeros diputados por el aprendizaje compartido, por los debates y la construcción colectiva. Pero, sobre todo, quiero agradecerle al pueblo del Atlántico: a quienes creyeron en mí, me dieron su voto y depositaron su confianza. Esa confianza me permitió llegar hasta aquí. En 2023 fueron más de 60 mil votos de respaldo, que no han sido solo un número, sino un mandato de compromiso, de servicio y de responsabilidad. Ahora sé que somos más de 100 mil atlanticenses los que creemos en este proyecto político”, expresó Torres Villalba.

Asimismo, recordó que la decisión de aspirar al Senado de la República fue tomada en familia y con cada uno de sus amigos del Atlántico que durante los últimos 30 años lo han acompañado.

“Este es un paso hacia adelante. Un reto mayor, pero que con la ayuda de los miles de atlanticenses que durante 30 años han creído en mi familia y en nuestro proyecto político, podremos superar”, aclaró el joven dirigente.

Durante sus últimas palabras como diputado, también hizo un balance de su gestión, explicando que su promesa de campaña de poner al ‘Atlántico en Primer Plano’ fue una realidad a través de un trabajo que benefició a miles de atlanticenses.

“Fueron tres proyectos de mi autoría los aprobados en este recinto: la creación de la medalla al mérito cultural ‘Piedra Pintada’, otro que dignifica la vida de los y las cuidadores de personas en condición de discapacidad y, finalmente, un proyecto de justicia restaurativa cocreado con jóvenes que les brinda una mano y una segunda oportunidad a quienes hacen parte del Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes”, destacó.

Asimismo, recordó que fue ponente y defensor de cuatro proyectos de ordenanza, entre esos el Plan de Desarrollo ‘Atlántico Para el Mundo’ 2024–2027, y presentó cuatro proposiciones.