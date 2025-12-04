Desde este este jueves 4 diciembre, la Alcaldía de Soledad, a través del Enlace Municipal del Adulto Mayor, inició la labor de socialización a toda la ciudadanía que inician los pagos correspondientes al ciclo 11 del programa Colombia Mayor.
Cabe destacar que los pagos estarán habilitados para aquellos beneficiarios que se encuentren bancarizados o que reciban su subsidio a través de los operadores de pago autorizados: SuperGIROS, Efecty y Banco Agrario de Colombia.
La fecha límite para solicitar este beneficio es hasta el 18 de diciembre del presente año, por lo cual, se exhorta a los destinatarios a seguir el calendario definido por el sistema de “pico y cédula”.
Para tal fin, la programación de pagos es la siguiente:
|FECHA
|SuperGIROS
|Efecty
|Banco Agrario de Colombia
|Jueves 04 diciembre
|0
|7
|7 - 8
|Viernes 05 diciembre
|2
|9
|9 - 0
|Sábado 06 diciembre
|0 - 2
|-
|-
|Martes 09 diciembre
|4
|3
|3 - 4
|Miércoles 10 diciembre
|6
|5
|5 - 6
|Jueves 11 diciembre
|8
|7
|7 - 8
|Viernes 12 diciembre
|TODOS LOS DÍGITOS
|9
|9 - 0
|Sábado 13 diciembre
|TODOS LOS DÍGITOS
|-
|-
|Lunes 15 diciembre
|TODOS LOS DÍGITOS
|1
|1 - 2
|Martes 16 diciembre
|TODOS LOS DÍGITOS
|3
|3 - 4
|Miércoles 17 diciembre
|TODOS LOS DÍGITOS
|5
|5 - 6
|Jueves 18 diciembre
|TODOS LOS DÍGITOS
|7
|7 - 8