Por:  Redacción Locales

Desde este este jueves 4 diciembre, la Alcaldía de Soledad, a través del Enlace Municipal del Adulto Mayor, inició la labor de socialización a toda la ciudadanía que inician los pagos correspondientes al ciclo 11 del programa Colombia Mayor.

Cabe destacar que los pagos estarán habilitados para aquellos beneficiarios que se encuentren bancarizados o que reciban su subsidio a través de los operadores de pago autorizados: SuperGIROS, Efecty y Banco Agrario de Colombia.

La fecha límite para solicitar este beneficio es hasta el 18 de diciembre del presente año, por lo cual, se exhorta a los destinatarios a seguir el calendario definido por el sistema de “pico y cédula”.

Para tal fin, la programación de pagos es la siguiente:

FECHASuperGIROSEfectyBanco Agrario de Colombia
Jueves 04 diciembre077 - 8
Viernes 05 diciembre299 - 0
Sábado 06 diciembre0 - 2--
Martes 09 diciembre433 - 4
Miércoles 10 diciembre655 - 6
Jueves 11 diciembre877 - 8
Viernes 12 diciembreTODOS LOS DÍGITOS99 - 0
Sábado 13 diciembreTODOS LOS DÍGITOS--
Lunes 15 diciembreTODOS LOS DÍGITOS11 - 2
Martes 16 diciembreTODOS LOS DÍGITOS33 - 4
Miércoles 17 diciembreTODOS LOS DÍGITOS55 - 6
Jueves 18 diciembreTODOS LOS DÍGITOS77 - 8