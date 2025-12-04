El exsenador barranquillero, Arturo Char Chaljub, confirmó este jueves que no será candidato en las próximas elecciones al congreso, al no haber sido tenido en cuenta en la confección de las listas del partido Cambio Radical para el presente debate.

Char Chaljub manifestó esto luego de la inscripción de candidatos de Cambio Radical a la cámara de representantes, evento donde se dejó ver luego de haber estado distanciado durante algunos meses de la colectividad y la vida política para respaldad a su padre, Fuad Char.

“Ahora nos hemos reconciliado con más amor, con más afecto, extrañando mucho estar cerca del viejo (Fuad Char) y bueno, estoy aquí. Quiero estar al lado de él, quiero estar al lado de él desde cualquier posición, adentro de la cancha, afuera de la cancha, como espectador, en la tribuna, donde sea, pero estoy aquí. Todavía no me han convocado, no estoy en la convocatoria”, afirmó.

El barranquillero hizo un análisis de lo que ha sido el redito político en las últimas campañas y expresó que le apuntan a recuperar el protagonismo: “Alcanzamos a elegir 4 representantes a la cámara en el 2018, luego en el 2022 bajamos a tres y la idea es volvernos a colocar ahí en ese lugar importante, en ese lugar que nosotros ocupamos en el departamento, en el primer lugar, con cuatro curules”.

Reconciliación en la familia

Por semanas se habló de una división dentro de la familia Char por temas políticas, sin embargo Arturo expresó que eso se habló y todo quedó resuelto: “Las diferencias que pueden existir en cualquier familia, en cualquier empresa, yo solo quiero que no nos equivoquemos, que no cometamos errores y quiero estar cerca para ayudar a pensar, para ayudar a construir lo mejor para la sociedad, para la gente”.

Así mismo, resaltó que nunca ha abandonado las toldas de Cambio Radical y que interés que desde la colectividad se haga lo mejor por el país: “Nunca me he ido, nunca. Pero bueno, la idea es entender que tenemos una responsabilidad muy grande con la ciudad, con el departamento, con el país, y no podemos nunca desfallecer en nuestras ideas, digamos, en nuestras intenciones”.

Conquistar la Uniatlántico

Consultado sobre la crisis institucional por la que atraviesa la Universidad del Atlántico, que ya cumple varias semanas en paro en medios de los cuestionamientos por la elección del rector Leyton Barrios, el político señaló que hay que devolverla al funcionamiento convencer a los estudiantes y profesores de que juntos pueden trabajar.

“Sí, lamentable, lamentable, pero bueno, vamos a buscarle una salida al tema, ese es un tema que pronto en su momento habrá que abordarlo porque siempre he considerado que la universidad es un factor importante dentro de nuestra sociedad, no solamente desde el punto de vista de lo que representa cuantitativamente, sino cualitativamente y necesitamos conquistarla, conquistar el corazón de la confianza de los estudiantes y de los profesores”, cerró