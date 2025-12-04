Bajo el intenso sol de medio día de Barranquilla, llegó una nueva flota de Transmetro que promete mejorar la movilidad de la ciudad y renovar la unidad de vehículos. Al menos unos 20 buses ingresaron al Distrito desde el Puente Pumarejo, y fueron recibidos por funcionarios de la Alcaldía, la Gerente de Ciudad, Ana María Aljure, y un refrescante baño de agua lanzado desde la manguera de los bomberos.

“La apuesta de nuestro alcalde es la transformación, el mejoramiento de la calidad de vida de nuestra gente en todos los aspectos. Y hoy le estamos apostando muchísimo al cambio de las flotas de buses, renovando las flotas”, notificó la gerente Aljure previo a la llegada de los buses.

De acuerdo con la funcionaria, la meta es completar los 80 buses. Este jueves 4 de diciembre llegaron 20, y durante el mes y enero entregarán otros 20.

Asimismo, detalló que son buses amigables con el medio ambiente ya que generan menos emisiones de dióxido de carbono y, por ende, contribuyen menos a los gases de efecto invernadero.

Josefina Villarreal Gerente de Ciudad, Ana María Aljure.

Por otro lado, precisó que cuentan con cámaras de seguridad que son capaces de detectar cualquier fatiga que pueda tener el conductor; esta flota también lleva WiFi, conectores para celulares y elevadores para las personas en condición de discapacidad.

“Entonces, sí: son buses integrales, son buses que le apuestan a la sostenibilidad, a la seguridad, al mejoramiento de la calidad de vida de nuestra gente. Y, bueno, seguimos trabajando con la Barranquilla a otro nivel”, explicó Aljure.

Es de anotar que estos 40 buses tienen una inversión de 65 mil millones de pesos, y están siendo financiados por la agencia sueca EKN.

“Es una gran inversión, un esfuerzo que se está haciendo por parte de la ciudad. Ahora subirse en el bus de Transmetro es toda una experiencia. Son 20 hoy y dentro de lo que va a correr el mes de diciembre van a ir llegando el resto, y hasta el 15 de enero llegan los últimos cinco”, finalizó.