La Alcaldía de Baranoa anunció las medidas legales y preventivas que regirán durante las celebraciones de fin de año, con el fin de proteger a la población, los bienes y el medio ambiente.

Las disposiciones están contenidas en el decreto 206, el cual busca reducir los riesgos asociados al uso de pólvora y garantizar la seguridad en los espacios públicos del municipio.

De acuerdo con el decreto, queda prohibido en todo el territorio el almacenamiento, venta, distribución, porte, tenencia, uso o manipulación de pólvora, artículos pirotécnicos, elementos explosivos o fuegos artificiales.

La medida aplica para todo tipo de establecimientos, incluidas las ventas ambulantes e informales. Solo se permitirán demostraciones pirotécnicas públicas, siempre y cuando cuenten con las condiciones de seguridad avaladas por el Cuerpo de Bomberos y con la autorización correspondiente.

El alcalde de Baranoa, Edinson Palma, agradeció anticipadamente la colaboración de la ciudadanía y recalcó que estas acciones buscan prevenir incidentes y promover entornos seguros durante las festividades.

“Estas medidas están diseñadas para proteger a las personas, los bienes y el medio ambiente, y su cumplimiento depende del compromiso de todos”, señaló el mandatario.

En caso de incautación de artículos pirotécnicos o explosivos, el decreto establece que los usufructuarios perderán los derechos de ocupación del lugar y deberán desalojar. Los productos decomisados quedarán bajo custodia de las autoridades y serán neutralizados o destruidos por el Cuerpo de Bomberos y la Policía Nacional.

Además los adultos que permitan o incentiven a menores en el uso de pólvora enfrentarán decomisos y sanciones penales; si el infractor es un menor de edad, será remitido a la Comisaría de Familia o al ICBF.

El decreto también prohíbe, entre el 1 y el 31 de diciembre de 2025, el uso de las llamadas “Bolas de Candela” en espacios públicos, así como la quema de muñecos con pólvora y otros juegos artificiales. Estas restricciones serán vigiladas mediante operativos conjuntos entre la Policía, el Cuerpo de Bomberos y las autoridades municipales.

En cuanto al funcionamiento de los establecimientos públicos, la Alcaldía definió los horarios especiales para locales dedicados a la venta de bebidas alcohólicas y comidas preparadas durante la temporada decembrina. El 5 de diciembre podrán operar desde las 10:00 a.m. hasta la 1:00 a.m.; el día 6, desde las 10:00 a.m. hasta las 3:00 a.m. del domingo; y el domingo 7, desde las 10:00 a.m. hasta la 1:00 a.m. del lunes. En los días festivos, el horario será hasta las 11:59 p.m.

Además, los días 6, 7, 23, 24 y 30 de diciembre se realizarán las tradicionales jornadas de trasnochón en la zona comercial del centro del municipio. En estas fechas, los comercios podrán extender su atención hasta la 1:00 a.m. en los primeros dos días y hasta las 11:59 p.m. el 23, 24 y 30 de diciembre.

Con estas disposiciones, la administración municipal busca garantizar unas celebraciones seguras y organizadas, invitando a la comunidad a respetar las normas y a disfrutar las festividades de manera responsable.