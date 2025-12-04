El partido Cambio Radical realizó este jueves la inscripción de sus candidatos a la Cámara de Representantes en el Atlántico, de cara a las elecciones legislativas del próximo 8 de marzo.

El acto se desarrolló en la Registraduría Especial, ubicadas en el Centro de Barranquilla, donde los candidatos fueron recibidos por una masiva concentración de personas que respaldan sus aspiraciones.

Fuad Char, jefe político y delegado del partido para esta ZONA del país, manifestó que el ejercicio político que ha tenido este partido en el departamento ha sido positivo y que por ello aspiran a alcanzar un amplio respaldo en las urnas.

“El resultado que hemos tenido ha sido positivo, nos encontramos con personas como Alex, Elsita y Jaime Pumarejo y todos nuestros amigos que han dirigido esta ciudad durante los últimos 20 años y el resultado está a la vista, la mejor ciudad del país, una de las mejores ciudades del continente entonces muy contentos con el resultado del trabajo de nuestra política”, explicó.

Señaló que el trabajo que adelantan los lleva a aspirar una buena cantidad de sufragios: “Nosotros estamos trabajando para poner una votación; estimamos nosotros por encima de los 400 mil votos no sabemos cómo va a estar el resultado de los otros partidos, pero esa es nuestra meta, empezar de 400 mil votos”.

También, tocó el tema de la renovación en las listas del partido y señaló que se trata de una idea de su hijo Alejandro, el alcalde de Barranquilla: “Esta fue una idea de Alex, de hacer una reestructuración de los dirigentes políticos de nosotros en el departamento y nos metió todos estos jovencitos, Samir y Estefanel”.

Por su parte, Doris Bolívar, quien asume la cabeza de la lista, prometió que como prioridad tendrá el trabajo por las mujeres, su equidad y seguridad.

Johnny Olivares Dorita Bolívar, exsecretaria de la Mujer del Atlántico, será la cabeza de lista.

“Agradezco la invitación que me ha hecho Cambio Radical. Don Fuad me decía que en mí se conjugan muchas cosas: una mujer que viene de la provincia y que, además, ha trabajado de manera constante por los derechos de las mujeres. Sabemos que la elección del próximo año será el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Estamos ante una gran oportunidad para impulsar temas sensibles y urgentes que requieren todo nuestro esfuerzo. Llevarlos al Congreso de la República sería realmente muy beneficioso”, apuntó.

EStefanel Gutiérrez, por su parte, ocupará el último renglón de la lista y señaló que trabajará de manos de las comunidades para lograr una curul en la Cámara Baja: “Yo comprendí que el desarrollo del Atlántico está muy ligado a lo que pasa en Barranquilla, y por eso hemos tomado esta decisión tan importante, porque la política necesita calle, necesita barrio, necesita humanidad”.

Johnny Olivares El exconcejal Estefanel Gutiérrez tendrá el último renglón del listado.

Y recalcó: “Nosotros estamos dispuestos. Este proyecto está dispuesto a trabajar de la mano de los pescadores de Luruaco, de los campesinos de Repelón y de Manatí, de los de los artesanos de Usiacurí y de los jóvenes de todo el departamento. Estamos felices”.

Samir Radi, Welfran Mendoza, Andrés Camargo –conocido en las redes sociales como Saruma–, Darlys Herrero y Yolanda Gutiérrez son los otros nombras que conforman la lista de la colectividad a la Cámara en el departamento.