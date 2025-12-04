La Asamblea Departamental del Atlántico eligió a Leydy Viviana Mojica Peña como nueva Contralora Departamental, una designación que marca un hito institucional y abre una etapa orientada al fortalecimiento del control fiscal en el departamento. La elección apunta a consolidar una gestión basada en la transparencia, la modernización administrativa y la lucha contra la corrupción.

Mojica cuenta con más de 15 años de experiencia en entidades de vigilancia, control y supervisión del sector público. Ha ocupado cargos directivos y técnicos en la Contraloría General de Santander, donde se desempeñó como Auditora Fiscal y Subcontralora para el Control Fiscal. También fue Personera Delegada en Floridablanca y ejerció funciones de supervisión financiera y jurídica en la Superintendencia de Economía Solidaria, acompañando procesos en organismos gubernamentales y del sector cooperativo.

Su trayectoria está respaldada por una sólida formación académica: es magíster en Derecho Económico, Gestión Pública y Gobierno, y actualmente cursa una maestría en Resolución de Conflictos, Paz y Desarrollo. Este perfil técnico la posiciona como una de las figuras más capacitadas para dirigir el organismo en un momento clave para el Atlántico.

A lo largo de su carrera, Mojica ha sido reconocida por su rigor técnico, independencia y solvencia ética. Ha liderado auditorías públicas, procesos de supervisión contractual, inspección y vigilancia, además de estrategias de gestión del riesgo financiero.

“El control fiscal no es solo un mecanismo sancionatorio; es una ruta para construir instituciones más sólidas, territorios más transparentes y sociedades que confían en la inversión pública”, afirmó.

Su llegada a la Contraloría coincide con un contexto regional que exige mayor vigilancia sobre la ejecución presupuestal, la contratación pública y los proyectos estratégicos en sectores como salud, educación e infraestructura.

Entre los retos inmediatos de su administración están promover la rendición de cuentas, fortalecer la articulación con los entes municipales y liderar auditorías con enfoque preventivo.

“Honraré esta designación con trabajo técnico, independencia absoluta y una visión de transparencia que responda al compromiso que el Atlántico merece”, expresó Mojica al asumir su nuevo cargo.