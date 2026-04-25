Una nueva acción violenta bajo la modalidad de sicariato por poco cobra la vida de una persona de sexo masculino en el perímetro urbano de Riohacha, La Guajira.

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Las autoridades revelaron que la víctima responde al nombre de Cristian Rafael Pérez Abad, de 24 años de edad.

El atentado se registró en la tarde de este sábado 25 de abril, sobre la carrera 21 con calle 33, en jurisdicción del barrio Las Tunas, cerca del Aeropuerto de la ciudad.

Según la información preliminar suministrada por la Policía, el mencionado se dirigía a realizar un trabajo a domicilio cuando fue interceptado por dos sujetos a bordo de una motocicleta. El que hacía las veces de parrillero sin mediar palabra sacó un arma de fuego, le disparó en repetidas oportunidades y huyó del lugar.

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Se conoció que el joven fue auxiliado y trasladado a un centro asistencial local, donde permanece bajo observación. Los galenos en turno indicaron que presenta dos heridas, en el glúteo y muslo de la pierna izquierda.

Personal de la Policía Judicial adelantan las labores para establecer los móviles del atentado e identificar a los responsables.