Un nuevo atentado sicarial cobró la vida de una persona de sexo masculino en el perímetro urbano del municipio de Maicao, La Guajira.

Lea más: Alias Naín, la prioridad en seguridad para La Guajira en un eventual gobierno de Abelardo: “Le voy a dar caza”

Las autoridades revelaron que la víctima respondía en vida al nombre de Manuel Mavares Navarro, de 55 años de edad.

El homicidio se registró en la tarde-noche de este viernes 24 de abril, en la calle 28 con carrera 16b, urbanización Buenos Aires.

De acuerdo a la información preliminar, la víctima se encontraba en la terraza de su vivienda cuando llegó un hombre a bordo de una motocicleta, quien descendió del vehículo, sacó un arma de fuego, se le acercó y le propinó varios impactos de bala a la altura de la cabeza y tórax, para posteriormente huir del lugar.

Ver más: Furgón atropelló a dos menores en Albania, La Guajira: uno murió

Ante el sonido de las detonaciones, los familiares salieron y al verlo malherido en el piso intentaron auxiliarlo, pero se percataron de que ya no tenía signos vitales y dieron aviso a las autoridades.

A la escena llegó una avanzada del Laboratorio Móvil de Criminalística del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía Seccional La Guajira, que se encargó de los actos urgentes y de igual manera adelanta las investigaciones para establecer los móviles del homicidio.