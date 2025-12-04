Durante operativos liderados por la empresa Air-e en el Atlántico, Magdalena y La Guajira —departamentos en los que opera— para identificar casos de defraudación de fluidos, la empresa suministradora energía reportó dos nuevos casos de hurto de energía en cabañas en Juan de Acosta.

Un primer caso corresponde al de una casa campestre ubicada en Santa Verónica, que contaba con servicio directo sin medidor y conectado a un transformador ilegal de 150 KVA.

Asimismo, en la Vereda Fray Domingo, en zona rural de Juan de Acosta, se halló otra cabaña con un equipo de medida con carga superior a la contratada, y también conectada a un transformador ilegal.

Por otra parte, la empresa reportó el hallazgo de un servicio directo sin medidor y conectado a un transformador ilegal en la sede de una constructora, ubicada en el barrio Altamira, en el norte de Barranquilla.

Para el caso del barrio La Magdalena, suroccidente de la ciudad, fue descubierto un servicio directo sin medidor en una tienda de la cadena; sumado a un hotel en el barrio Centro en el que, se halló un equipo de medida con línea directa en bornera.

Casos en Magdalena

En lo que respecta al Magdalena, en una droguería/panadería de Santa Marta, específicamente del barrio Centro, se descubrió una línea directa por fuera de la medida.

Entre tanto, en el sector de Villa Marbella, se reportó un medidor manipulado, en un reconocido bar de la zona. Adicionalmente, en un billar del barrio Bastidas se encontró una línea directa por fuera de la medida.