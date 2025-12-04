Un accidente de tránsito se registró en Campeche, corregimiento de Baranoa, Atlántico, al mediodía de este jueves 4 de diciembre. Un bus intermunicipal se volcó en La Cordialidad.

Leer también: Leydy Viviana Mojica es designada nueva Contralora del Atlántico

De acuerdo al informe preliminar, el siniestro vial involucró a un bus intermunicipal de la empresa La Costeña y ocurrió frente a la finca Doña Eleo.

Unidades de Emergencia se encuentran en el sitio atendiendo la situación. Se supo que otros usuarios de la vía empezaron a ayudar a sacar a los pasajeros del bus.

Hasta el momento no se han confirmado personas lesionadas. Se espera el informe más detallado de las autoridades para saber el alcance del accidente.

Importante: Continúa la renovación de la flota de Transmetro: llegan 20 nuevos buses articulados