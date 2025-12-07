La octava edición de la ‘Gran Parada de la Luz’ se llevará a cabo este lunes 8 de diciembre a partir de las 5:30 de la tarde. Este evento recorrerá la carrera 44 y llegará al Teatro Amira de la Rosa.

Frente a uno de los eventos navideños más importantes para la ciudad de Barranquilla, la Secretaría Distrital de Tránsito y Seguridad Vial programó cierres temporales durante la jornada.

De esta manera, los cierres empezarán desde las 6:00 de la mañana hasta las 11:00 de la noche en la carrera 44, entre calles 74 y 53; y la carrera 53, entre calles 44 y 54.

Le puede interesar: Barranquilla activa alerta amarilla por temporada de velitas y fin de año

Cabe resaltar que el cierre vial es temporal sobre la carrera 44, entre calles 72 y 74 de 6:00 a.m. a 11:00 p.m. No obstante, el resto del recorrido los cierres iniciarán a partir de las 3:00 p.m. a 11:00 p.m.

Como rutas alternas están las carreras 43 y 47 paralelas al cierre y las calles 74, 75,76,79 y 48 para atravesar la carrera 44. Por otro lado, los conductores que transitan sentido sur-norte desde la calle 53 a la calle 72, deben tomar la carrera 43 hasta la calle 74.

Asimismo, aquellos que transitan sentido norte-sur de las calles 72 a la calle 54, deben tomar la carrera 46 hasta la calle 75.

Otras rutas alternas en el sentido oriente-occidente, son las carreras 43, 45, 46, 50, 54 y 58. Y en el sentido occidente-oriente, se pueden tomar las carreras 38, 41, 46, 47 y 54.

Cortesía

Controles de seguridad

Para la seguridad de este evento, la Policía dispuso de 150 hombres y mujeres que serán apoyados por las unidades de vigilancia de los diferentes cuadrantes y reacciones motorizadas —en el caso de ser requeridas—.

Por su parte, el Ejército apostará sus 250 unidades en los puntos donde la Policía lo requiera como un apoyo. Los soldados también acompañarán las Caravanas por la Vida.

Además: Residente de Villa Olímpica es agredida por funcionario de Aqualia tras reclamar la acumulación de basura en el sector

El Distrito indicó que todo este dispositivo será robustecido con el helicóptero ‘Halcón’ y el Sistema Aéreo Remotamente Tripulado de la Policía, así como con más de 600 cámaras de videovigilancia.