Hace aproximadamente dos semanas, se conoció que en la urbanización Villa Olímpica se presentó una problemática con la recolección de basuras por parte de la empresa Aqualia. Según la entidad, se habían generado fallas en esta operación, por lo que contrataron un vehículo adicional que apoyó las labores.

El vecindario concentraba focos de residuos en distintos puntos, según lo relató Alexander Aguilar, residente de la zona, a esta casa editorial. El líder comunal contó que con las lluvias la situación empeoró, ya que el agua arrasó con las bolsas de basuras que reposaban en los andenes.

Pese a que, al parecer la situación había mermado con la respuesta de la entidad, la coyuntura volvió a estar en el ojo mediático debido a una discusión de un funcionario de Aqualia contra una residente del sector.

Presuntamente, la mujer le estaba reclamando por la falta de recolección de basuras. Esto enfureció al empleado y los llevó a intercambiar insultos, pero la disputa escaló y el hombre agredió a la mujer y, al parecer, también a su hija que la acompañaba.

Esto desató la furia de vecinos o familiares, quienes empezaron a defender a las mujeres agredidas, la cual, presuntamente, una de estas está en estado de embarazo.

“El responsable de esta problemática es Aqualia, por la inoperancia en la recolección de basura. La comunidad ya no aguanta esa contingencia, duran hasta 8 días en recolectar la basura, la cual se llena de gusanos. Exigimos que no dejen acumular estos residuos en las esquinas”, dijo a EL HERALDO Alexander Aguilar.

Pronunciamiento de Aqualia

Frente a lo sucedido, Aqualia lanzó un comunicado en donde rechazó de manera categórica el hecho, así como cualquier forma de violencia, agresión o comportamiento que vulnere a las mujeres.

Indicó que este tipo de conducta va “en contra de los valores, principios éticos y políticas internas de la compañía”, y está alejado del actuar que se espera de un colaborador.

“Rechazamos de manera contundente cualquier acto de violencia o de respeto contra las mujeres. Este comportamiento es contrario a nuestros valores corporativos, a nuestro código de ética y a las políticas internas que orientan el actuar de todos los colaboradores”, indicó Claudia Bahamón, gerente de Aqualia en Costa Norte.

Asimismo, anunciaron que activaron inmediatamente los procedimientos disciplinarios internos, con el fin de adoptar las medidas que correspondan desde el ámbito laboral y garantizar el cumplimiento de nuestros estándares de conducta.

“Reafirmamos nuestro compromiso institucional con la dignidad, el respeto y la protección de las personas, si esos principios son innegociables y guían cada una de nuestras actuaciones”, finalizó la encargada.