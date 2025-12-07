La Alcaldía Municipal de Puerto Colombia puso en marcha la campaña ‘Navidad Segura’, una estrategia liderada por el alcalde Plinio Cedeño Gómez y coordinada por la Oficina de Seguridad y Convivencia Ciudadana, con el objetivo de prevenir el delito, garantizar el orden público y proteger a niños, niñas y adolescentes durante la temporada decembrina.

La iniciativa incluye acciones orientadas a evitar el uso y manipulación de pólvora, especialmente por parte de menores de edad y personas en estado de embriaguez, una práctica que cada año deja víctimas y emergencias en el departamento. Las autoridades insistieron en que la pólvora está prohibida y que cualquier infracción será objeto de sanciones.

Como parte del plan, se dispuso un robusto dispositivo de seguridad y un plan de contingencia que cubrirá toda la jurisdicción del municipio durante las festividades.

El despliegue incluye caravanas de seguridad en las que participan de manera conjunta la Policía Nacional, el Ejército, Migración Colombia, el Cuerpo de Bomberos, la Secretaría de Salud, la Secretaría de Turismo y la Oficina de Gestión del Riesgo.

Estas caravanas recorrerán los principales sectores del municipio para reforzar la vigilancia, prevenir riñas, atender situaciones de emergencia y acompañar a comerciantes, turistas y residentes durante las celebraciones.

Desde la Administración Municipal destacaron que la campaña busca no solo reducir los hechos delictivos, sino también promover una convivencia tranquila y responsable durante una época en la que aumenta el flujo de visitantes y la actividad comercial.

La Alcaldía hizo un llamado a la ciudadanía para unirse a la estrategia, denunciar cualquier comportamiento que afecte la seguridad y vivir unas fiestas en paz, en familia y sin pólvora.