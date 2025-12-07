El Distrito de Barranquilla hizo un llamado a propios y visitantes para celebrar la tradicional noche de velitas en un ambiente familiar, lleno de unión, amor y verdadero espíritu navideño, evitando por completo el uso de pólvora.

La Administración recordó que esta fecha, una de las más esperadas de diciembre, debe ser un momento de encuentro, tranquilidad y protección para todos.

El alcalde Alejandro Char se sumó al mensaje preventivo a través de su cuenta en X, donde invitó a la comunidad a priorizar la vida y la convivencia.

“En Barranquilla nos cuidamos entre todos, por eso le decimos no a la pólvora. En este Día de Velitas celebremos lo que realmente importa: la vida, la familia y esos momentos bonitos que se quedan para siempre en el corazón. Que la luz de esta noche sea la de las velas, la de los abrazos y la de estar cerca de quienes queremos. Cuando nos cuidamos, la Navidad se siente más bonita y es un verdadero regalo para todos”, expresó el mandatario.

Las autoridades distritales reiteraron que cualquier elemento pirotécnico, por pequeño que parezca —como totes, volcanes, voladores, chispitas mariposa o traki traki— representa un riesgo significativo para la integridad de las personas. Estos artículos pueden ocasionar quemaduras en manos, rostro, cuello y ojos, además de intoxicaciones y mutilaciones severas en casos más graves.

Entre las lesiones más frecuentes se reportan quemaduras, laceraciones, contusiones, amputaciones, fracturas y daños oculares y auditivos.

Con el objetivo de prevenir emergencias, el Distrito compartió una serie de recomendaciones para la comunidad. La primera y más importante es evitar totalmente el uso de pólvora y optar por celebraciones seguras en familia. También se recalcó que niños, niñas y adolescentes no deben manipular ni acercarse a estos elementos. Cualquier uso irregular, venta no autorizada o manipulación insegura puede reportarse de inmediato a las autoridades.

En caso de quemaduras, se aconseja no aplicar remedios caseros y acudir de inmediato a un centro de salud.

Es importante cubrir la lesión con una toalla limpia y humedecida, evitando el uso de jabones, cremas, aceites, pomadas o café sobre la piel afectada. Tampoco se deben reventar ampollas, pues su integridad ayuda a proteger la zona lesionada.

Si una persona presenta signos de intoxicación, debe ser llevada rápidamente al centro médico más cercano, revisando previamente sus vías respiratorias y signos vitales, sin inducir el vómito ni suministrar líquidos.

El Centro Regulador de Urgencias y Emergencias (CRUE) recordó que está disponible las 24 horas del día para orientar a la ciudadanía y coordinar la atención necesaria.

El Distrito mantiene activa la alerta amarilla en toda la red hospitalaria, con planes de contingencia para la atención de quemaduras por pólvora, intoxicaciones por fósforo blanco, consumo de alcohol adulterado, afectaciones por alimentos y otras situaciones que suelen incrementarse durante la noche de velitas, Navidad, fin de año y Año Nuevo.

Las autoridades reiteraron su llamado a celebrar con responsabilidad y a proteger la vida como el mejor regalo de la temporada.