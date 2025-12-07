A partir del martes 9 de diciembre, Transmetro activará la Ruta Chévere en días hábiles, una medida que busca facilitar el disfrute del alumbrado navideño y los principales atractivos urbanos durante esta temporada. La decisión llega luego del encendido oficial de las luces del Gran Malecón, realizado por el alcalde Alejandro Char.

La programación permitirá que barranquilleros y visitantes recorran puntos emblemáticos como el Pabellón de Cristal, la Ventana al Mundo, el Ecoparque Ciénaga de Mallorquín y la Estación del Tren de Puerto Mocho, dependiendo del horario.

Rutas y horarios disponibles

La Ruta Chévere operará de lunes a viernes entre las 11:30 a.m. y las 8:30 p.m. Durante el horario diurno, de 11:30 a.m. a 5:20 p.m., mantendrá su recorrido habitual por la Estación del Tren de Puerto Mocho, el Ecoparque Ciénaga de Mallorquín y la Ventana al Mundo. En el horario nocturno, entre 6:30 p.m. y 8:30 p.m., y debido a los horarios de cierre del Ecoparque y la Estación del Tren, la ruta no ingresará a estos puntos y se dirigirá directamente a la Ventana al Mundo, donde realizará su retorno.

Por su parte, la ruta A8-2 Vía 40 operará en días hábiles con su recorrido extendido hasta el Gran Malecón, manteniendo su horario habitual entre 5:30 a.m. y 10:00 p.m. El trayecto hacia el Malecón será el siguiente: Estación Joe Arroyo, carrera 46, calle 79, carrera 59B, calle 77, Vía 40, calle 78, Avenida del Río, calle 72, Vía 40, calle 76, carrera 46 y retorno a la Estación Joe Arroyo.

Para dudas sobre horarios o recorridos, los usuarios pueden comunicarse a la línea de atención 320 635 9257 o escribir a @transmetrobaq en X