El pasado 6 de diciembre, a vísperas del Día de las Velitas, habitantes del barrio Primero de Mayo, en Soledad, fueron testigos de una horrenda tragedia: el vil asesinato de Albeiranis Paola Fontalvo, de tan solo 7 añitos, a manos de su propio padre, Albeiro Fontalvo, quien poco después murió luego de causarse heridas en el cuello.

Hoy por hoy, a dos días de aquel fatídico episodio, la madre de la niña no solo lidia con el trauma provocado por las constantes amenazas de muerte que ejercía su expareja contra ella, sino también con el dolor de saber que más nunca podrá abrazar a su bebé.

Cortesía La menor de 7 años se había graduado de transición el pasado miércoles 3 de diciembre.

Ante este grave caso de violencia vicaria, donde el hoy filicida no podrá responder ante la justicia ni mucho menos pagar una condena tras su muerte, la Defensoría del Pueblo se ha pronunciado sobre el caso exigiendo mayor efectividad contra los agresores cuándo escenifican rasgos de violencia.

“Según la información disponible, el hecho se dio después de una serie de situaciones de coerción y control que ejercía el señor Fontalvo contra la madre de la niña, a quien había amenazado previamente de muerte, además intentó y muchas veces logró aislar a la niña de su madre, usando la custodia como mecanismo de presión. Le decía: “me voy y me llevo a la niña”. También se ha indicado que la propia niña había pedido no estar con su papá”, reza el comunicado.

Teniendo en cuenta este contexto, la entidad autónoma hace un hincapié en que se deben tratar todos los casos hasta agotar todas las fuerzas, dejando incluso la vida por los que no puedan luchar por sí mismos debido al temor.

“Las entidades del Estado debemos fortalecer, con urgencia, las medidas de prevención, protección, investigación y sanción de las violencias basadas en género. Este hecho no fue una fatalidad insalvable, pudo prevenirse”, señala el ente.

Finalmente, la Defensoría cierra con múltiples recomendaciones, una de ellas –la de mayor cuidado– es el creer a las víctimas con plenitud, aquellas que en carne propia son el vivo ejemplo de lo que la violencia puede llegar a hacerles.

“A los niños y niñas hay que escucharles y creerles. Albeiranis Paola habría manifestado con anterioridad que no quería estar con su padre”, afirmó.

“No podemos seguir fallando”

Para la diputada Alejandra Moreno Astwood, la muerte de la pequeña Albeiranis Paola es una tragedia que no solo enluta a un municipio, sino también a todo el departamento del Atlántico.

“Expreso mi solidaridad con la familia y allegados de la víctima. También hago un llamado urgente a las instituciones de justicia, de protección a mujeres, niñas y niños, y a todos los niveles de Gobierno: no podemos seguir fallando”, expresó la diputada.

Por esta razón, la diputada está solicitando a las autoridades del departamento la urgente convocatoria a un consejo de seguridad con enfoque de género, para discutir acciones que permita establecer rutas de ayuda e intervención, especialmente en esta época del año en la que suelen dispararse los casos de violencia intrafamiliar.

“Es una tarea pendiente que tiene el gobierno departamental y que se cumplió en el primer semestre, pero aún no en este segundo semestre. Teniendo en cuenta los altos números de crímenes contra mujeres cometidos este año, de los que van 14 crímenes catalogados como feminicidios, sumado a este atroz crimen, es más que urgente que este sea convocado”, explicó Moreno Astwood.