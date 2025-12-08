El Grupo de Acción Unificada por la Libertad Personal (GAULA) de la Policía Metropolitana de Barranquilla asestó un nuevo golpe contra el delito de la extorsión tras lograr la captura de siete personas en diferentes sectores de la capital del Atlántico y municipios de su área metropolitana, en desarrollo de operaciones adelantadas durante las últimas horas.

Uno de los procedimientos se llevó a cabo en el barrio San Roque, en Barranquilla, donde fue capturado mediante orden judicial un hombre que presuntamente estaría implicado en el secuestro de un ciudadano ocurrido el pasado 30 de julio, bajo la modalidad de falso servicio. Según las investigaciones, este sujeto habría abierto una cuenta bancaria para recibir 5.700.000 pesos, producto del pago exigido a la víctima.

Un segundo caso se presentó en el barrio La Pradera, donde fue capturado otro individuo señalado de realizar cobros extorsivos a comerciantes del sector, también mediante orden judicial.

De igual forma, en el municipio de Malambo fue capturada alias ‘Katiuska’, quien, de acuerdo con las autoridades, presuntamente cumplía funciones como responsable del manejo financiero de una red de extorsión que operaba en la Central de Abastos del municipio de Soledad.

En otro operativo, realizado en el suroriente de Barranquilla, el GAULA capturó en flagrancia a tres personas que se identificaban como integrantes del grupo criminal ‘Los Costeños’ y que, al parecer, venían exigiendo pagos extorsivos a comerciantes de la zona. En su poder fueron hallados 190.000 pesos en efectivo y cinco panfletos intimidatorios. Estas personas registran antecedentes judiciales por los delitos de hurto y tráfico de estupefacientes.

Finalmente, fue capturado alias ‘Caín’, presunto integrante del grupo delincuencial ‘Los Pepes’, quien sería señalado de adelantar actividades criminales en Barranquilla y los municipios de Soledad, Galapa, Puerto Colombia y Malambo. Según las autoridades, este individuo era investigado por su presunta participación en más de 70 homicidios ocurridos desde el año 2023.

El comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla, coronel Miguel Andrés Camelo Sánchez, destacó que estos resultados son producto del trabajo articulado entre las autoridades y la ciudadanía, e insistió en la importancia de continuar denunciando este delito.

La Policía reiteró el llamado a la comunidad para reportar cualquier acto de extorsión a través de la línea 165 del GAULA, bajo la campaña institucional “Yo no pago, yo denuncio”, con el fin de seguir debilitando las estructuras criminales que operan en la ciudad.