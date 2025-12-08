La defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, se pronunció este lunes 8 de diciembre sobre el asesinato de Albeiranis Paola Fontalvo, una niña de 7 años en Soledad, Atlántico, para advertir que el hecho constituye un caso de violencia vicaria, modalidad de violencia basada en género que, según la entidad, requiere medidas urgentes de prevención y protección en el país.

En su declaración pública, la defensora calificó el caso como un ejemplo extremo de instrumentalización de las hijas e hijos para dañar a sus madres. “La custodia de una niña de 7 años usada por un padre para quitarle la vida a su propia hija y causarle un dolor innombrable a su madre. Se llama violencia vicaria y es violencia machista. Sin palabras”, afirmó.

— Iris Marín Ortiz (@MarnIris) December 8, 2025

La institución explicó que este tipo de violencia se evidencia cuando un agresor ejerce control o castigo afectando a niñas, niños o adolescentes para infligir daño emocional a la madre.

Llamado urgente a revisar decisiones de custodia

La Defensoría insistió en que los casos con antecedentes de violencia de género deben ser analizados con especial rigor, pues la custodia puede convertirse en un mecanismo para prolongar el maltrato.

La entidad recordó que la niña había expresado que no quería permanecer con su padre, señal que debió ser considerada por las autoridades competentes.

Cortesía La menor de 7 años se había graduado de transición el pasado miércoles 3 de diciembre.

El organismo pidió que la violencia vicaria sea incorporada como criterio en procesos administrativos y judiciales, mientras avanza su regulación específica.

La defensora Marín Ortiz instó al Estado a mejorar las rutas de detección en instituciones que atienden casos de violencia de género, incluidos colegios, entidades judiciales, comisarías y redes de apoyo.

El 6 de diciembre de 2025, en Soledad, Atlántico, la niña Albeiranis Paola Fontalvo, de tan solo 7 años, fue asesinada por su propio padre, Albeiro Fontalvo, quien después se suicidó.



— Defensoría del Pueblo (@DefensoriaCol) December 8, 2025

También pidió reforzar la atención inmediata y continua para familias afectadas por feminicidios y por violencia vicaria, en coordinación con entidades de salud y organismos territoriales.

La institución invitó a honrar la memoria de Albeiranis Paola Fontalvo y a renovar el compromiso contra todas las formas de violencia machista que afectan a mujeres, niñas y adolescentes.