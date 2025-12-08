Dos personas resultaron gravemente lesionadas en un accidente de tránsito registrado en la noche del pasado domingo 7 de diciembre en el kilómetro 100+950 de la vía Cordialidad, a la altura del sector conocido como La Báscula, en jurisdicción del municipio de Baranoa, Atlántico.

Uno de los lesionados fue identificado como Óscar José Utria Molina, de 40 años, quien conducía una motocicleta Bajaj Pulsar 200, de color rojo eclipse y placas LTM-82D.

El hombre fue llevado a la Clínica Santa Ana de Baranoa, donde los médicos diagnosticaron fractura completa y desplazada del cuello del cóndilo mandibular derecho, fractura de clavícula derecha, fractura del radio distal izquierdo y un posible trauma de médula espinal.

El otro conductor involucrado es Jonatan Solano Redondo, de 35 años, quien se movilizaba en una motocicleta de placas XEJ-16G. Fue trasladado a la Clínica Reina Catalina, también en Baranoa, donde ingresó con trauma craneoencefálico abierto, inconsciente y con ventilación asistida, según el reporte médico inicial.

De acuerdo con las primeras versiones recopiladas por las autoridades de tránsito, el accidente se habría producido cuando uno de los motociclistas realizó una maniobra de adelantamiento, invadiendo el carril contrario, lo que derivó en la colisión frontal.

No obstante, la dinámica exacta del hecho aún es materia de investigación, ya que uno de los vehículos fue movido de su posición original por personas que acudieron a auxiliar a los heridos.

Las autoridades adelantan las diligencias correspondientes para esclarecer las circunstancias del accidente y determinar responsabilidades, mientras reiteran el llamado a los conductores a respetar las normas de tránsito, especialmente en vías de alto flujo vehicular como la Cordialidad.