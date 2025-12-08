Hay tristeza en el corregimiento de Molinero, jurisdicción del municipio de Sabanalarga, esto luego de que un joven perdiera la vida en horas de la madrugada de este lunes tras sufrir un violento accidente de tránsito en esta región del departamento.

Las autoridades identificaron a la víctima fatal como Ismael Enrique Sanjuan Vargas, de 18 años de edad, residente en el corregimiento Colombia.

El siniestro vial ocurrió en el kilómetro 64 a la altura de la vía Cordialidad, cuándo a eso de las 4:00 a. m., Ismael Enrique conducía una motocicleta color negra con rojo, marca AKT de placas NEE-98F.

Según el informe de la Policía del Atlántico, el joven iba en la moto por la vía antes mencionada cuándo perdió el control del vehículo tras pasar por un reductor de velocidad, mismo que lo desestabilizó.

La víctima terminó chocando con la parte trasera de un carro marca Chveroleth Spark color blanco de placas KLM-485, que estaba estacionado en la acera. Aquel duro impacto le ocasionó la muerte de manera instantánea.

Autoridades de Tránsito y Policía se trasladaron hasta el sitio para realizar la inspección técnica y levantamiento del cadáver con el propósito de determinar las causas del mortal siniestro.