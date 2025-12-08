Un intento de atraco terminó en tragedia en el municipio de Malambo. Wilmer David del Villar Castro, de 21 años, falleció en la madrugada de este lunes 8 de diciembre en la Clínica Campbell de Barranquilla, tras luchar por su vida luego de ser herido con arma de fuego durante un violento atraco.

De acuerdo con la información suministrada por las autoridades, el ataque se registró hacia las 9:05 de la noche del pasado domingo 7 de diciembre, en inmediaciones de la calle 27 con carrera 20, en el barrio Villa Concord. La víctima se movilizaba en su motocicleta Yamaha N-Max cuando fue interceptada por dos sujetos que se desplazaban en otra moto.

Los delincuentes pretendían despojarlo del vehículo y en medio del forcejeo, al notar resistencia por parte del joven, uno de los atacantes desenfundó un arma de fuego y le disparó, impactándolo en el hemitórax izquierdo.

Tras el ataque, los agresores huyeron a toda velocidad del lugar con rumbo desconocido, sin lograr concretar el hurto.

Unidades de la Sijín y Sipol adelantan las investigaciones para esclarecer los hechos y dar con el paradero de los responsables de este homicidio, ocurrido bajo la modalidad de atraco.

Las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía para suministrar información que permita identificar a los autores del crimen y avanzar en el proceso judicial.