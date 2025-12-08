En el municipio de Malambo la violencia no respetó la fiesta de las velitas. Durante la noche de este domingo 7 de diciembre se registró un ataque armado que dejó un hombre muerto.

La víctima fatal fue identificada por las autoridades como Yefrys Martínez Vizcaíno, de 25 años de edad.

Según el informe de las autoridades, el ataque ocurrió a eso de las 10:20 de la noche, cuándo Martínez se encontraba ingiriendo alimentos en un puesto de comidas rápidas ubicado en la calle 11 con carrera 6 Sur, barrio El Gladiador.

En ese momento un desconocido se acercó hasta la víctima y, sin mediar palabra, esgrimió un arma de fuego y le propinó dos mortales disparos a la altura de la cabeza, para posteriormente huir con rumbo desconocido.

Malherido, el joven fue rápidamente trasladado hasta la Clínica Campbell de Malambo y remitido a la sede de Barranquilla debido a la complejidad de sus lesiones.

Pese a los esfuerzos de los médicos por salvarle la vida, los especialistas informaron que este había fallecido durante la madrugada de este lunes 8 de diciembre, exactamente a las 2:20 a. m.

La Policía Metropolitana de Barranquilla adelanta una investigación para esclarecer los móviles de este homicidio y con ello, lograr la captura del agresor.