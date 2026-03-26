El presidente Gustavo Petro siguió cuestionando las circunstancias del accidente del pasado lunes en Puerto Leguízamo, Putumayo, de un avión militar Hércules C-130 que dejó 69 muertos y 57 heridos.

Antes de encabezar un consejo de ministros el pasado martes, Petro y el mando militar hicieron un minuto de silencio en el patio de armas de la Casa de Nariño en memoria de los fallecidos en el accidente.

Volvió a cuestionar la antigüedad del avión, del que dijo que era una “chatarra”, y apuntó, sin aportar evidencias, a ese factor como posible causa del siniestro.

Agregó Petro que “el gobierno pasado (del expresidente Iván Duque) compró unos aviones, dicen que fueron regalados, puros vejestorios. El señor Andrés Idárraga, secretario de Transparencia, debe revisar los contratos a fondo, que cumpla con su deber. La Contraloría debe examinar”.

EFE

Explicó que los uniformados que fallecieron se desplazaban en el Hércules para salir a descanso tras su arduo trabajo en la región luchando contra el narcotráfico en esta frontera con Ecuador, una de las zonas con mayor producción de cocaína del mundo.

Resaltó que esto “muestra un país que sacrifica su juventud por otros países, para defender a esos paises de que no consuman tanta cocaína. ¿Vale la pena?”.

FAC contradice a Petro

La aeronave, con 43 años de servicio, fue donada a Colombia en 2020 por la Fuerza Aérea de Estados Unidos, pero según el comandante de la Fuerza Aeroespacial Colombiana, general Carlos Fernando Silva, todavía estaba en condiciones de volar unas 20.000 horas más.

Aclaró en este sentido que “el avión podía volar 40 años más”. Durante su intervención, el uniformado entregó un informe detallado sobre la vida útil de la aeronave, en el que explicó que el avión cumplió con los protocolos.

“Eso significa que, por estructura y por diseño de fábrica, nos permite que vuele aún esas horas; obviamente, como cualquier aeronave del planeta, tiene que ser sometida a momentos de mantenimiento. Tan pronto llegó el avión con una tripulación norteamericana, voló algunas horas, pero fue sometido a un mantenimiento programado”, dijo.

En el informe, el general Silva indicó que el avión Hércules –identificado como FAC 1016– fue fabricado en 1983 y que llegó al país con 20.294 horas disponibles de operación estructural.

Precisó que la aeronave fue sometida al mantenimiento tipo PDM (Program Depot Maintenance), el cual tomó más de un año y medio y tuvo un costo de 3 millones de dólares.

“Se desbarata completamente el avión. Las piezas que ya cumplieron su vida útil son reemplazadas”, afirmó el uniformado.

Vale mencionar que el avión Hércules, de los cuales hay tres en el país, voló 345 horas entre 2021 y 2024, para 2025 acumuló 537 y en lo que va corrido del 2026 sumó 155. Además, Silva reveló que para el próximo mes de abril tenía prevista una nueva inspección.

Habló exministro Molano

Diego Molano Aponte, ex ministro de Defensa, destacó que estos aparatos forman parte de programas de cooperación con Estados Unidos, los cuales incluyen inspecciones técnicas antes de su entrega al país.

“Colombia tiene una relación desde los inicios del Plan Colombia con Estados Unidos muy seria en materia de cooperación militar y de donación de este tipo de aeronaves”, expresó Molano en la emisora Blu Radio.

En este contexto, rechazó que los aviones sean considerados obsoletos o inservibles. “Estados Unidos no entrega de ninguna manera chatarra”, enfatizó, explicando que las aeronaves llegan listas para operar y cumpliendo con estándares internacionales.

Además, recordó que la llegada de estas naves no depende únicamente de un solo gobierno. “El gobierno del presidente Duque recibió tres de estas aeronaves y el mismo gobierno del presidente Petro recibió las otras tres a satisfacción”.

Debate en la Cámara

Los representantes Juana Londoño, Carolina Arbeláez y Juan Espinal radicaron en la Cámara una solicitud de debate de control político contra el ministro de Defensa, general (r) Pedro Sánchez, y la cúpula militar, por el siniestro.

“¿Qué está pasando con la seguridad aérea militar? Desde 2022 se han registrado al menos 12 accidentes de aeronaves de la fuerza pública”, dijo Londoño.

La proposición incluye un cuestionario sobre la vida útil de la aeronave, su mantenimiento, posibles fallas reportadas y certificaciones de aeronavegabilidad.