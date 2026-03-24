Como Edwin de Jesús Peinado Jiménez, de 45 años de edad, fue identificado el hombre asesinado a balazos por unos sicarios en el interior de su vivienda.

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El crimen se perpetró en horas de la noche de este lunes 23 de marzo en el barrio Carrizal, localidad Metropolitana de Barranquilla.

De acuerdo con el informe de la Policía Metropolitana de Barranquilla, a eso de las 8:52 p. m., Edwin de Jesús se encontraba en el interior de su vivienda, ubicada en la carrera 3D con carrera 49B.

En ese momento, el hombre estaba acostado en su cama en compañía de su pareja sentimental, cuando dos sicarios irrumpieron en la residencia y, sin mediar palabra, le propinaron varios disparos.

Tras el ataque, Peinado quedó tendido en la cama y falleció a causa de la gravedad de las heridas.

Según Inteligencia, la víctima era conocida con el alias de El Flaco y, al parecer, había sido declarado objetivo militar junto con sus hijastros mediante un panfleto, presuntamente por estar vinculado en actividades delictivas relacionadas con el hurto, la extorsión y tira piedras.

EL HERALDO conoció que el occiso registraba una anotación judicial en el SPOA por el delito de violencia intrafamiliar.

La Policía adelanta una investigación para dar con el paradero de los agresores y lograr esclarecer los móviles de este nuevo homicidio.