La Policía Metropolitana de Barranquilla confirmó la captura de uno de los hombres que aparece en el cartel de los más buscados por homicidio en Barranquilla y su área metropolitana. Se trata de alias El Mello, quien es requerido por los delitos de concierto para delinquir con fines de homicidio, porte ilegal de armas de fuego, tráfico de estupefacientes y extorsión.

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Policía Metropolitana de Barranquilla/Cortesía

Unidades de la Policía Nacional, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación y la Alcaldía Distrital, adelantaron un operativo mediante diligencia de allanamiento y registro en el Conjunto Residencial Las Gardenias, donde fue ubicado y capturado alias El Mello.

Según las autoridades, a alias El Mello se le atribuyen seis homicidios ocurridos durante el año 2025, relacionados con el control territorial de rentas criminales derivadas del tráfico de estupefacientes y el cobro de extorsiones.

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Además, la Policía indicó que el hoy capturado presuntamente se encontraba al servicio de alias El Chema, señalado como jefe de zona del Grupo Delincuencial Organizado “Los Costeños”, con injerencia en el suroriente de la ciudad.

Policía Metropolitana de Barranquilla/Cortesía

Vale mencionar que alias El Mello presenta cuatro anotaciones judiciales por los delitos de hurto y porte ilegal de armas de fuego.

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“Este resultado hace parte de las acciones contundentes que se vienen desarrollando para impactar a las estructuras criminales responsables de hechos de violencia en la ciudad, destacando que la captura de este individuo representa un avance significativo en la lucha contra el homicidio y otros delitos conexos”, dijo el Brigadier General Miguel Andrés Camelo Sánchez, comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla.