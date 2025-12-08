Siendo las 2:45 de la tarde del pasado domingo 7 de diciembre, en la transversal 16B1 con 51A, diagonal al colegio Iticsa del barrio Villa Lozano, municipio de Soledad, un menor de edad fue asesinado a bala.

La víctima fue identificada como José Camilo Puello Martínez, de 15 años de edad, residente del barrio Las Moras. De acuerdo con el reporte suministrado por la Policía Nacional, la víctima se encontraba asociada al grupo delincuencial ‘Los Costeños’.

De acuerdo con información de testigos, el adolescente se encontraba caminando por la vía cuando fue abordado por un hombre que desenfundó un arma de fuego y le disparó en repetidas ocasiones.

Puello Martínez recibió tres impactos: uno en la región masetérica derecha, otro en la zona bucal y un tercero en la región parietal izquierda, muriendo de manera inmediata en el lugar.

En la escena del crimen, justo al lado del cuerpo del menor, hallaron un papel con la frase que decía “Por extorsión”, lo que refuerza la principal línea de investigación.

La Sijín indicó que el caso tendría relación con sicariato y ajuste de cuentas por control territorial, en un sector donde opera la estructura Los Pepes, grupo con injerencia en el área.

La inspección técnica del cadáver fue realizada por la Policía Judicial. La Fiscalía avanza en la recolección de testimonios, videos y demás elementos que permitan identificar al agresor y esclarecer el móvil del crimen.