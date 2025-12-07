Uniformados de la Policía Metropolitana de Barranquilla atendieron al mediodía de este domingo 7 de diciembre un tiroteo registrado dentro de un restaurante sobre la carrera 46, en la Vía al Mar, a la altura de la Clínica Portoazul, que dejó como resultado un presunto asaltante muerto.

La institución armada confirmó que hacia las 2:10 de la tarde, uniformados de vigilancia fueron notificados del incidente y al llegar al negocio de razón social Ciudad Bonita se toparon con el cadáver de un hombre, tendido en el piso y con heridas de proyectil de arma de fuego.

“Según información suministrada por la patrulla de vigilancia, sujetos ingresaron con arma de fuego al establecimiento comercial de razón social ‘Ciudad Bonita’, pretendiendo hurtar a los comensales y, en la reacción, uno de ellos le causa la herida”, detalló la autoridad en un breve reporte.

Al lugar arribaron peritos de la Sijín para adelantar la diligencia de levantamiento del cadáver y para tomar más información sobre lo sucedido. Hasta el momento, la identidad del presunto asaltante es desconocida.

Funcionarios señalaron que el cuerpo sería trasladado al Instituto de Medicina Legal para su identificación.