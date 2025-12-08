En el marco del plan ‘Una Navidad con Propósito’, la Policía Nacional incautó cerca de 10 kilos de pólvora durante la tradicional noche de velitas en distintos municipios del Atlántico, como parte de las estrategias para prevenir accidentes y proteger la integridad de la comunidad durante la temporada decembrina.

Las acciones se adelantaron en los municipios de Sabanagrande, Polonuevo, Tubará y en el corregimiento de Campeche, en jurisdicción de Baranoa, donde unidades policiales intensificaron controles e inspecciones con apoyo de información suministrada por la ciudadanía.

Uno de los primeros operativos permitió detectar, en el barrio 2 de Marzo del municipio de Sabanagrande, varias cajas que contenían más de 3.400 gramos de material pirotécnico, entre volcanes, buscapiés y chispitas mariposas, los cuales eran almacenados de manera irregular.

En un segundo procedimiento, realizado en el municipio de Polonuevo, las autoridades hallaron 1.850 gramos de pólvora que eran transportados en la bodega de un bus de servicio público. El material incautado incluía chispitas mariposas, rositas, mata suegras y voladores. En este mismo municipio, específicamente en el barrio Villa Carolina, se decomisaron más artefactos pirotécnicos, con un peso aproximado de 500 gramos.

De igual forma, en el barrio La Cuchilla del municipio de Tubará, durante labores de registro y control, los uniformados incautaron volcanes, totes, chispitas y otros artículos pirotécnicos, alcanzando un peso cercano a los 3.200 gramos.

El último procedimiento se llevó a cabo en el kilómetro 87 de la vía Cordialidad, en el corregimiento de Campeche, donde fueron incautadas 40 cajas de tiros ‘cuatro golpes’, equivalentes a más de 1.000 gramos de pólvora.

Desde la Policía Nacional recordaron que la manipulación de pólvora continúa siendo una de las principales causas de quemaduras durante la temporada decembrina, con secuelas que pueden ser permanentes y afectar gravemente a niños, niñas y adolescentes. Estas lesiones no solo implican altos costos médicos, sino también un impacto emocional profundo en las familias.

El comandante del Departamento de Policía Atlántico, coronel Eddy Javier Sánchez Sandoval, reiteró el llamado a la comunidad para celebrar estas festividades de manera responsable, recordando que el uso de productos pirotécnicos debe estar restringido a personal experto y que cualquier comercialización ilegal debe ser denunciada a través de las líneas de emergencia.

Las autoridades anunciaron que los controles continuarán de forma permanente durante el mes de diciembre, con el objetivo de prevenir tragedias y garantizar una Navidad segura en todo el departamento.