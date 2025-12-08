En alerta permanecen las autoridades del municipio de Puerto Colombia tras la desaparición de un joven en horas de la madrugada de este lunes 8 de diciembre en las playas de Salgar.

EL HERALDO conoció que el joven extraviado responde al nombre Esteban Andrés Murillo Arrieta, de 19 años, oriundo de la ciudad de Barranquilla, quien reside en el barrio Los Olivos.

Leonardo Vargas, Jefe de la Oficina de Gestión de Riesgo del municipio de Puerto Colombia, explicó que el joven había llegado en compañía de varios amigos hasta el concurrido balneario.

“En horas de la madrugada, a eso de las 2:00 a. m., un grupo de amigos que venían de Barranquilla se presentaron hasta las playas de Salgar. (...) La Policía hizo un proceso de advertencia, no podían ingresar porque las playas no contaban con la seguridad y era peligrosa”, manifestó Vargas.

Sin embargo, los jóvenes hicieron caso omiso e ingresaron a las playas, sin saber que 30 minutos después ocurriría la tragedia.

“Las personas no atendieron el llamado y a eso de las 2:30 a 2:40 se presentó la desaparición del joven Esteban Andrés. Igualmente, se inició un proceso de búsqueda y rescate de acuerdo con los protocolos”, informó el funcionario.

En estos momentos, personal de Defensa Civil, Guarda Costera y Salvavidas se encuentran desarrollando la operación de rescate del joven de 19 años.