La Gobernación de Córdoba continúa movilizándose por los diferentes municipios con jornadas lúdico - recreativas dirigidas a niños y padres de familias para celebrar el mes de la niñez.

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Este fin de semana llegó hasta el corregimiento Pica Pica, en el municipio de Puerto Libertador, con grandes estaciones de juegos, para que los niños y familias afectadas por las inundaciones ocasionadas por el frente frío volvieran a sonreír.

“Esta actividad para los niños aquí nunca había sucedido. Qué lindo que la gobernación de Córdoba, en cabeza de nuestro gobernador Erasmo Zuleta y la gestora social estén con nosotros. La Institución Educativa Pica Pica Viejo, sufrió una afectación y hoy estamos en modo resiliencia. Por eso quiero agradecerles este lindo gesto que le están dedicando a nuestros niños, el cual es la entrega de los kits”, sostuvo Elkin Caro Caballero, rector del establecimiento educativo.

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Las intervenciones recreativas también se han desarrollaron en los municipios de Los Córdobas, Tierralta, Puerto Escondido y San Pelayo.

Con juegos tradicionales, recreaciones, shows animados y bailes típicos de la región, la administración departamental, liderada en esta oportunidad por la gestora social, Valeria Vega, está garantizando el derecho al juego y a la recreación, mientras que promueve la educación, el cuidado de la salud y la integración en comunidad.

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“Estamos agradecidos con la Gobernación de Córdoba porque han traído vida al Caño Viejo Valparaíso. A los niños les hacía falta esta unión, esta recreación. Después, de las inundaciones esto ha sido un regalo extraordinario. Gracias a ellos hay unión familiar, hay recreación, hay diversión, hay alegría y pues, felicidad para todos. Muchísimas gracias. Manifestó una madre de familia, residente en el municipio de San Pelayo.

De la misma manera, la comunidad educativa resaltó la entrega de kits escolares a los niños y adolescentes damnificados por las inundaciones.