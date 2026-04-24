En medio de la crisis que afrontan 25 de los 30 municipios del departamento de Córdoba por cuenta de los estragos de los frentes fríos del pasado mes de febrero la gobernación alista la celebración de uno de los eventos más importantes: la Feria Nacional e Internacional de la Ganadería.

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Precisamente su realización en esta ocasión, según lo expresado por el gobernador Erasmo Zuleta Bechara, propende por la reactivación económica y el apoyo a las cerca de 100 mil familias damnificadas.

En las últimas horas el mandatario cordobés anunció dos grandes apoyos de la empresa privada para la realización del certamen. Uno es de Avianca con vuelos hacia la ciudad de Montería, en el marco de la Feria, por valores desde 70 mil pesos por trayecto, y el otro es, por segundo año consecutivo, de Bavaria que es patrocinador oficial de esta gran celebración.

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Gracias a esta alianza con Bavaria, el próximo 7 de junio los cordobeses podrán disfrutar de un concierto gratuito como parte de la programación de la Feria, en un espacio pensado para el disfrute de las familias y la dinamización de la economía local.

Cortesía Gobernación de Córdoba

La nómina de artistas para esta gran noche estará conformada por Manuel Turizo, Eddy Herrera, Mr. Black y Jessi Uribe y Farid Ortiz quienes llegarán a la Feria para ofrecerle al pueblo cordobés un espectáculo de primer nivel en una fecha que promete convertirse en uno de los momentos más esperados de esta edición.

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Como parte de este homenaje al departamento, Bavaria también presentará una lata edición especial “Córdoba” de Águila Light, cuyas ventas estarán destinadas a mejoramientos de infraestructura y dotación de activos productivos para negocios del canal tradicional que han sufrido pérdidas a causa del frente frío. Una apuesta simbólica que se suma a la celebración de las tradiciones cordobesas y la recuperación económica. En esta ocasión, el dorado será el color protagonista, como una manera de decir que Córdoba vuelve a brillar, honrando su grandeza, su cultura y la fuerza de su gente.

La empresa informó que en el departamento de Córdoba poco más de 4.500 pequeños negocios trabajan con Bavaria, y cerca de 500 puntos de venta tienen afectación por causa de las inundaciones generadas por el frente frío. La iniciativa contempla dotación, mejoramiento de inventarios, equipos de frío e infraestructura.

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“La vinculación de Bavaria representa mucho más que un patrocinio. Es una muestra concreta de que el sector empresarial cree en Córdoba, en su capacidad de recuperación y en la fuerza de sus tradiciones como motor de desarrollo. A Córdoba no lo define la emergencia, porque este es un departamento que, en sus 74 años de vida jurídica, ha sufrido inundaciones y violencia de grupos guerrilleros y paramilitares; sin embargo, nada nos ha robado la esperanza. Esta emergencia se llevó vidas humanas, animales, viviendas y bienes materiales, pero no se lleva la esperanza, la verraquera y la resiliencia del pueblo cordobés para sobreponerse y salir adelante”, expresó el gobernador Erasmo Zuleta.

La Feria Nacional e Internacional de la Ganadería, además de ser el evento más importante del departamento, es también una vitrina para productores, emprendedores, comerciantes, artistas y sectores turísticos. Cada empresa que decide vincularse aporta a que esta celebración tenga un mayor alcance y, al mismo tiempo, contribuye a que Córdoba siga recuperándose con hechos concretos.

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“Hoy más que nunca, como departamento de Córdoba, necesitamos que la reactivación económica pase de ser un discurso a ser un hecho. Y con esta Feria Nacional e Internacional de la Ganadería, sin duda alguna, lograremos nuevamente animar a nuestra gente para que se sienta orgullosa de sus tradiciones culturales y de la tradición ganadera”, destacó el gobernador Zuleta Bechara.

Sergio Rincón, presidente de Bavaria, indicó que “la idea es lograr la reactivación del canal tradicional. Tenemos más de 8.000 clientes allá y cerca de 600 fueron afectados por la tragedia. Buscamos recuperar todo lo que podamos de ese canal e, incluso, que quede en mejores condiciones tras la intervención. Este año queremos traer este megaconcierto, donde tenemos un invitado especial, Manuel Turizo, que es cordobés, y que esto sea también un símbolo de cómo todos los cordobeses y colombianos debemos unirnos y aportar, desde nuestro quehacer diario, a esta recuperación. Es un concierto de talla internacional, totalmente gratis”.