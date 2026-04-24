Una denuncia anónima permitió que la Corporación Autónoma Regional del Cesar, evidenciara un daño ambiental, aledaño a la Ciénaga de Zapatosa, con jurisdicción del municipio de Chimichagua, Cesar, donde fueron descubiertos más de 15 puntos de explotación minera dedicadas a la extracción ilegal de oro.

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Así lo dio a conocer el jefe de la Oficina Jurídica de Corpocesar, Roberto Márquez, quien manifestó que al abordar la problemática encontraron personas trabajadores que además podrían estar poniendo en riesgo su salud y el buen funcionamiento del ecosistema, con el uso de mercurio para la extracción del metal, sustancia que es altamente contaminante.

“Utilizaban técnicas como el barequeo y, alarmantemente, mercurio para la extracción del metal precioso. Esta actividad está totalmente prohibida bajo el Plan de Manejo Ambiental (PONCA) del Bajo Cesar”, dijo el funcionario.

Por esta situación, la entidad abrió una investigación preventiva a personas indeterminada, al mismo tiempo que informó al alcalde municipal, José David Rocha Quintero, a fin de brindar mayor seguridad a la zona con el apoyo de la Policía Nacional y Ejército Nacional.

Al momento las autoridades no han atribuido esta explotación ilegal a ningún grupo armado en la zona, ya que todo hace parte de la investigación.

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Es de recordar que la Ciénaga de la Zapatosa, el complejo cenagoso de agua dulce más grande de Colombia (121.725 hectáreas entre Cesar y Magdalena), y está protegida bajo la figura internacional de sitio Ramsar desde 2018.

De igual manera en 2024, se firmó el acuerdo para la creación del Distrito Regional de Manejo Integrado (DRMI) en la Ciénaga de Zapatosa, durante la sesión conjunta de los Consejos Directivos de CorpoCesar y CorpaMag. Este acuerdo tiene como objetivo principal proteger y preservar uno de los humedales más importantes del Caribe colombiano.