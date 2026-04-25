En una operación conjunta del Ejército y la Policía Nacional efectuada en la ciudad de Montería fue capturado un presunto cabecilla del Clan del Golfo, responsable de coordinar homicidios.

Leer también: De la margen izquierda de Montería han evacuado más de un millón de metros cúbicos de agua

Se trata de alias Chicharrón o ‘Naranjo’, que es requerido por un juez de la República por el delito de homicidio agravado en concurso heterogéneo con lesiones personales con incapacidad para trabajar o enfermedad.

Está relacionado en el cartel de los más buscados del departamento de Córdoba por ataques a la Fuerza Pública y es cabecilla de la subestructura Javier Yepes Cantero del Clan del Golfo.

De acuerdo con las investigaciones, alias Chicharrón o ‘Naranjo’ llevaría un tiempo aproximado de 15 años en esta organización delictiva, y tendría como área de injerencia criminal la zona urbana de la capital cordobesa.

Sería el encargado de coordinar los homicidios en la región y tendría bajo su mando a 8 personas, que se ocuparían de ejecutar todo tipo de actividades ilícitas, como sicariato, seguridad personal, ocultar armas, amenazas, ataques contra miembros de la Fuerza Pública y cobros extorsivos a los diferentes gremios.

Tanto el Ejército como la Policía indican que “con este resultado se logra debilitar la capacidad de ejecutar acciones terroristas y de intimidación por parte del grupo armado organizado Clan del Golfo, impactando favorablemente en la seguridad de la región. De igual manera, la organización delictiva sufre un retroceso para la toma del control ilegal en el terreno con el componente criminal focalizado y financiero, a través de los cuales se fortalecen las economías ilícitas de la subestructura”.