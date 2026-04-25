Con la entrega oficial de la pavimentación hacia el corregimiento de Bocas de Uré, el gobernador de Córdoba, Erasmo Zuleta Bechara, sigue cerrando brechas históricas en zonas rurales del departamento, llevando desarrollo, conectividad y dignidad a comunidades que por años enfrentaron el aislamiento.

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Son 1.700 metros lineales de la vía que fueron pavimentados en concreto hidráulico, con un ancho promedio de 6 metros y la construcción de un puente vehicular sobre la quebrada La India, mejorando de manera integral la movilidad del sector. Durante su ejecución, el proyecto generó 25 empleos directos y 10 indirectos, beneficiando también a las familias de la zona.

Este proyecto impacta directamente a más de 14.500 habitantes, facilitando el acceso a servicios de salud, educación y mercados, especialmente en un municipio donde más del 60 % de la población vive en zona rural y enfrenta altos índices de pobreza.

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“El desarrollo comienza cuando las comunidades pueden moverse, acceder a oportunidades y vivir con dignidad. Hoy Bocas de Uré deja atrás el polvo, el barro y el aislamiento, para conectarse con el progreso”, expresó el gobernador Erasmo Zuleta durante la entrega.

La nueva vía no solo reduce tiempos de desplazamiento y costos de transporte, sino que también mejora la calidad de vida al disminuir enfermedades respiratorias causadas por el polvo y garantizar un tránsito más seguro durante todo el año.

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Además, la obra fortalece la economía local, permitiendo una mejor comercialización de productos agrícolas como el plátano y el arroz, principales actividades productivas del municipio del San Jorge cordobés.